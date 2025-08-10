Xava Drago: ¿qué es el cáncer de estómago, enfermedad que padece el vocalista de Coda?; conoce sus principales síntomas

El reconocido cantante Xava Drago, vocalista de la emblemática banda Coda, fue diagnosticado con cáncer gástrico agresivo en 2024.

Desde entonces ha atravesado una cirugía radical, quimioterapias y ha enfrentado complicaciones tras detectarse posibles metástasis. Su lucha pone de relieve la gravedad del cáncer de estómago, una enfermedad que en México suele descubrirse en etapas avanzadas y demanda diagnósticos oportunos, tratamientos combinados y altos gastos médicos.

Xava Drago, líder de Coda, ya comenzó sus tratamientos para combatir el cáncer de estómago. Fotos: Instagram

¿Qué es el cáncer de estómago y por qué es especialmente peligroso?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer gástrico, o cáncer de estómago, comienza cuando células anormales se multiplican sin control en ese órgano vital. En México se reportaron más de 9 mil nuevos casos en 2022, colocándolo como el sexto tipo de cáncer más frecuente en el país, y con más de 7 mil muertes ese año. La Secretaría de Salud destaca que cada año se detectan entre 6 mil y 8 mil casos y que alrededor del 70 % se diagnostican en etapas avanzadas.

El diagnóstico suele complicarse porque los síntomas iniciales imitan malestares comunes como gastritis o indigestión.

Es frecuente que los tratamientos habituales no mejoren la situación, lo cual hace esencial que personas mayores de 50 años con síntomas persistentes consulten a un especialista y se realicen estudios como endoscopía.

Signos que no deben ignorarse

Según fuentes médicas oficiales como el Instituto Nacional del Cáncer de EUA, los síntomas tempranos incluyen indigestión, sensación de llenura con poca comida, ardor estomacal, náuseas y pérdida de apetito.

Ya en etapas avanzadas, pueden presentarse sangre en heces, vómitos, pérdida de peso inexplicada, dolor abdominal, ictericia y acumulación de líquidos en el abdomen (ascitis).

Las fuentes mexicanas, como INFOCáncer y la Secretaría de Salud de Nuevo León, reafirman que estos signos pueden confundirse con trastornos digestivos comunes, lo que retrasa la detección oportuna.

Los cinco tipos de cáncer que en 2015 causaron un mayor número de muertes en los varones. Son por orden de frecuencia: el de pulmón, el de hígado, el de estómago, el colorrectal y el de próstata.

Opciones de tratamiento para el cáncer gástrico

En México y globalmente, el tratamiento suele incluir una combinación de:

Cirugía (como gastrectomía parcial o total),

Quimioterapia,

Radioterapia,

Terapias dirigidas e inmunoterapia, según el tipo de tumor y su avance.

El portal de Salud de Nuevo León también señala que se recurre a combinaciones de estas terapias, dependiendo del estado del paciente. En Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer detalla aún más opciones como inmunoterapia y tratamientos dirigidos según biomarcadores específicos.

