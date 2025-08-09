Muere actriz de contenido para adultos a los 24 años; ¿quién era Lina Bina?

La actriz de cine para adultos, Lina Bina, mejor conocida en plataformas digitales como "MissJohnDough", falleció el pasado martes 5 de agosto a los 24 años de edad, según reportan familiares de la joven texana.

De acuerdo con declaraciones de la hermana de la joven para el medio británico "The Sun", la actriz habría perdido la vida por complicaciones causadas por "un coágulo de sangre en el corazón y el cuello".

Su fallecimiento fue confirmado por un médico forense del condado de Polk en Florida, sin embargo, la causa exacta del deceso no ha sido detallada. Así mismo, la confirmación de la muerte de la joven fue dada por el creador de contenido Miguel Santiago, primo de Lina.

Lee también: ¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

La actriz de cine para adultos, Lina Bina, falleció a los 24 años. Foto: Redes Sociales

¿Quién era Lina Bina?

Originaria de Texas, Estados Unidos, Lina era un actriz de contenido para adultos e influencer norteamericana, conocida por su personalidad vibrante y extrovertida.

Con 10 mil 800 seguidores en Instagram y 189 mil seguidores en TikTok, la actriz contaba con una gran comunidad de fanáticos en redes sociales, consolidando su carrera como una figura en ascenso dentro del cine para adultos.

“Es tan trágico… mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, se sinceró su primo Santiago en redes sociales.

Lee también: ¿Quién es Juan Francisco Gim?; EU cancela visa del alcalde de Nogales

Finalmente, su muerte es la última de una serie de pérdidas repentinas dentro del mundo del cine para adultos, lo que ha generado un debate en foros de internet sobre la salud y la muerte inesperada de creadores de contenido, quiénes cada vez "se van más jóvenes".

También te interesará:

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs