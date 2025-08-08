Más Información

Supernova Strikers 2025: ¿qué famosos participarán en el evento?; esto se sabe

¿Quién es Juan Francisco Gim?; EU cancela visa del alcalde de Nogales

Merlina temporada 2: Así es el cameo de Christopher Lloyd en la serie de Netflix; actor de "Los Locos Adams"

Así es el modelo de Adidas "Oaxaca Slip On" que fue rechazado por el INPI; ¿cuánto cuestan?

⁠Hijo de AMLO reacciona a memes de su foto en la alberca; "tenía que ser el Chavo del 8", dice

El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa del presidente municipal de Nogales en Sonora, el morenista, el pasado jueves 7 de agosto.

La noticia se dio a conocer por el alcalde a través de un mensaje compartido en , en dónde afirmó que respeta la decisión tomada por el Gobierno de EU de haberle retirado el documento de ingreso al país vecino.

Además, aseguró que "mantiene la tranquilidad y la conciencia en paz", ya que no se le calificó de ninguna acción indebida. "Estoy seguro que el tiempo me dará la razón... se trata de un proceso administrativo que estoy enfrentando con responsabilidad", sentenció.

Cancelan Visa a alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim (07/08/2025). Foto: Especial
Cancelan Visa a alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim (07/08/2025). Foto: Especial

¿Quién es Juan Francisco Gim?

Con 54 años de edad, el actual presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim, es Ingeniero Industrial en Electrónica por el Instituto Tecnológico de Nogales. Además, cuenta con varios diplomados, uno de ellos en Mejoramiento Continuo por la Universidad de Itho-Tokio-Japón.

Así mismo, durante su trayectoria profesional ocupó distintos roles en funciones públicas, en los que destacan: Director General de Vinculación en la Comisión de Derechos Humanos, Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y Director General de Industria Maquiladora y Manufactura en la Secretaría de Economía del Gobierno de Sonora.

Además, su formación también abarca el campo de la docencia, donde fungió como profesor de medio tiempo en la carrera de Electrónica en un plantel de CONALEP en el municipio de Nogales.

Por otro lado, en junio de 2024, Francisco Gim fue criticado por compartir su postura ante la situación migratoria en EU y mostrar su apoyo a las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump, para realizar deportaciones de migrantes, durante una entrevista para Fox News.

Además, Gim Nogales elogió el trabajo del republicano y sus esfuerzos por reubicar en espacios lejanos a dichas personas. "Estados Unidos está haciendo limpieza migratoria... creo que es lo correcto", declaró al medio norteamericano.

