Fue el 3 de julio de 2024 cuando el vocalista de Coda, Xava Drago, dio a conocer en su cuenta de Instagram que tras practicarse unos estudios, después de haber sufrido desmayos y malestar durante sus conciertos en Honduras, le habían detectado un tumor maligno en el estómago.

"Pues no me gusta hacer este tipo de publicaciones, no soy de los que se tira para que lo levanten como bien me conocen. Pero en esta ocasión quiero informarles que después de mi recaída y desmayos en Honduras no me sentía nada bien. Hoy me encontraron un tumor maligno en mi estómago y ha llegado la hora de atenderse. No sé qué sucederá pero los mantendré informados!Que viva el rock y resiliente como siempre".

16 de julio 2024

Drago se mostró abierto al hablar de su enfermedad y de su sentir en el proceso, compartió una foto en el hospital después de someterse a una Gastrectomía radical, un tipo de cirugía que consiste en la extirpación de todo el estómago, junto con los ganglios linfáticos cercanos y otros tejidos circundantes, y es el tratamiento principal para el cáncer de estómago avanzado.

"Vino el doctor a decirme que me quitaron todo el estómago porque el tumor ya se había expandido y era muy grande.Al parecer ya no tengo nada. Fueron 9 horas de operación. Creo que me dejarán aquí hasta el otro lunes por lo difícil de la operación.El doctor dice que me intente sentar hoy y poco a poco pararme.Gracias a todos por preocuparse y mandarme tanto mensaje de amor".

Lee también: El rock está de luto, tras la muerte de Xava Drago, músicos lamentan su partida

Xava Drago se sometió a una gastrectomía radical, un tipo de cirugía que consiste en la extirpación de todo el estómago, junto con los ganglios linfáticos cercanos y otros tejidos circundantes, y es el tratamiento principal para el cáncer de estómago avanzado.

20 de julio 2024

Sonriente y con con buena actitud, fue como Xava Drago enfrentó los distintos procesos para vencer el cáncer.

"Ya mejor. Hoy ya me di 2 vueltas al pasillo caminando. Y me bañé. Me cansé mucho. Luego la enfermera que me hizo curación me apretó mucho y casi me la descuento. Dormí un buen rato pero ahora voy por otra vuelta a la súper pista de carreras. Un día a la vez".

Xava Drago enfrentó con una sonrisa y con actitud su lucha contra el cáncer de estómago.

2 de septiembre 2024

Ya sin estómago y previo a someterse a las quimioterapias y a las radioterapias, Xava Drago compartió estas fotos sobre su evolución, seguía cantando y deleitando a sus fans con música.

"Día de curación de catéter. Mañana canto en León nuevamente para un evento privado. Y el miércoles tengo cita para saber cómo serán mis quimios y radios. Un día a la vez".

Xava Drago mostró con fotos su lucha contra el cáncer de estómago.

7 de octubre 2024

"Otra semana de radioterapia, sesión 5 de 28. Ahí la llevo. Un día a la vez", escribió el cantante, Fueron muchos los mensajes de ánimo que recibió de sus colegas y seguidores.

Xava Drago en una de sus sesiones de radioterapia.

5 de diciembre de 2024

"Última sesión de 28 de radioterapias cumplida. Al rato tengo cita con la Dra de la quimioterapia para también la última sesión que me parece será el lunes y listo. De ahí chequeos cada 3 y 6 meses. Un día a la vez. Ya casi solo puro rock de nuevo. A un solo out de la victoria. ¡Gracias por sus mensajes de buenas vibras!".

Xava Drago mostró la pérdida de peso que sufrió en su lucha contra el cáncer. Siempre con actitud y con miras al futuro.

27 de marzo 2025

En medio de su lucha, Xava Drago posó feliz junto a su esposa Ela embarazada. Estaban en la dulce espera de su hija Sofía.

"Ya casi llega Sofía Malenita", escribió.

Lee también: La actriz Ela Corez, el gran amor de Xava Drago; se mantuvo a su lado hasta el final

Xava Drago enfrentó la enfermedad junto a su esposa Ela, quien estaba embarazada de Sofía en marzo de 2025.

24 de mayo 2025

A través de un video, Xava Drago agradece las donaciones del público con las que pudo seguir con su tratamiento, aprovechó para también agradecer el cariño y el amor de sus fans.

"Espero estar listo muy pronto,le voy a echar todas las ganas del mundo", dijo entonces.

Fue la última vez que apareció en redes sociales, después lo hizo a través de publicaciones en las que agradeció las muestras de cariño, e informó que médicamente ya no había nada más que hacer. Xava se despidió de su gente.

"Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas".

"Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí", se lee en el mensaje que compartió el cantante Xava Drago en agosto.

21 de agosto 2025

A través de un comunicado, el grupo de rock mexicano Coda informó que su amigo, el vocalista Xava Drago había muerto. La banda lamentó la noticia y enalteció el talento de Xava; adelantaron que se le realizará un homenaje.

La banda Coda despide a su amigo y vocalista Xava Drago.

rad