Más Información

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Del arte pop de Marta Minujín al arte moderno de Rufino Tamayo y Vicente Rojo: los destacados de GAMA Week

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney cometerá un delito terrorista si apoya a Palestine Action, advierte Londres

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

Sally Rooney donará derechos de sus novelas a Palestina Action, organización prohibida en Reino Unido

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

La obra de Gabriela Ortiz resonará en Londres, Ámsterdam y Barcelona para temporada 2025-2026

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Filmoteca UNAM busca pistas para hallar 10 películas perdidas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

Preparan Encuentro de Escritoras Negras Afromexicanas

Tras marcar a toda una generación con la serie ", Matt y Ross Duffer ya tienen definido el rumbo de su carrera y será fuera de

Los creadores del fenómeno confirmaron que dejarán de colaborar con el gigante de streaming, para iniciar un nuevo capítulo, ahora con Paramount.

"Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount. Formar parte de esta misión es la realización de un sueño de toda la vida. Hacerlo en un estudio con un legado histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera", declararon en un comunicado publicado por Variety.

Lee también

El medio estadounidense detalló que los Duffer firmaron un acuerdo de exclusividad por cuatro años, el cual iniciará en 2026, cuando su contrato con Netflix expire.

Los proyectos que desarrollen a partir de entonces, según el acuerdo, se enfocarán el cine y estarán bajo el sello de "Upside Down Pictures", empresa que crearon junto a su socia Hilary Leavit.

Mientras todo esto sucede, tanto los Duffer como Netflix se preparan para estrenar la quinta entrega de "Stranger Things", con la que darán fin a uno de los fenómenos del streaming más grande de los últimos años.

Aunque la trama principal concluirá en 2025, Netflix no descarta seguir explorando su universo mediante spin offs que mantengan vivo el legado de la serie.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”. Foto: AP/TikTok

Exnovia de Christian Nodal asegura que la engañó igual que a Cazzu: “No ha cambiado nada”

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller. Foto: Filippo MONTEFORTE/AFP/WARREN TODA//EFE

¡Ben Affleck devastado! Jennifer Garner se compromete con John Miller

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza