Tras marcar a toda una generación con la serie "Stranger Things", Matt y Ross Duffer ya tienen definido el rumbo de su carrera y será fuera de Netflix.

Los creadores del fenómeno confirmaron que dejarán de colaborar con el gigante de streaming, para iniciar un nuevo capítulo, ahora con Paramount.

"Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount. Formar parte de esta misión es la realización de un sueño de toda la vida. Hacerlo en un estudio con un legado histórico en Hollywood es un privilegio que no tomamos a la ligera", declararon en un comunicado publicado por Variety.

Lee también Series que hicieron historia en Netflix; desde "Stranger Things" hasta "El juego del Calamar"

El medio estadounidense detalló que los Duffer firmaron un acuerdo de exclusividad por cuatro años, el cual iniciará en 2026, cuando su contrato con Netflix expire.

Los proyectos que desarrollen a partir de entonces, según el acuerdo, se enfocarán el cine y estarán bajo el sello de "Upside Down Pictures", empresa que crearon junto a su socia Hilary Leavit.

Mientras todo esto sucede, tanto los Duffer como Netflix se preparan para estrenar la quinta entrega de "Stranger Things", con la que darán fin a uno de los fenómenos del streaming más grande de los últimos años.

Aunque la trama principal concluirá en 2025, Netflix no descarta seguir explorando su universo mediante spin offs que mantengan vivo el legado de la serie.

Lee también Fallece Mark Withers, actor de "Stranger Things": ¿Cuál fue la causa de su muerte?