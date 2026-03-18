“Dime ven” es más que solo un tema musical, es el vínculo que Motel creó con sus seguidores hace 20 años, pero que en algunos momentos parece invisible para sus integrantes.

El dueto sabe lo que significa estar en los niveles más altos de popularidad, llegar a aeropuertos y ser esperados por sus seguidores, pisar escenarios y ver pancartas de apoyo, pero tambien conoce el significado de la pausa, de ese espacio necesario para respirar y de a poco reinventarse.

“Estás en un momento donde tu música es lo que está sonando más, luego cambia radicalmente y te puedes llegar a sentir como olvidado o que ya de plano no encajas tanto”, dice el hijo de Memo Méndez Guiú entre risas al encontrarse con nuevas generaciones que los tienen como ídolos.

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“Pero nos ha dado muchísimas sorpresas conocer artistas que nos tiran súper buena onda y nos dicen: ‘yo crecí, escuchando sus rollos, me encanta su música’, eso nos sorprende”.

En estas dos décadas de vida artística Motel ha experimentado cambios en su alineación, de pasar de ser un trío, uno de los más importantes en la primera década de los 2000, a ser un dueto que ha madurado.

Los dos, Rodrigo Dávila Chapoy y Guillermo (Billy) Méndez Carranza han caminado por sendas paralelas personales y creativas. Rodrigo se convirtió en papá de Martina y Jacinto y pareja de la DJ argentina Marianne Felici, y Billy se ha desarrollado como dj y productor; también lanzó su proyecto Mendrix y ha hecho colaboraciones.

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Rodrigo y Billy celebran 20 años del inicio de aquella aventura en la que ha habido música, viajes, abrazos y complicidad entre ellos y su público.

No repiten fórmulas

“Billy” y Rodrigo se dicen agradecidos por lo logrado hasta ahora, pero también, afirman, se mantienen cautos, con la guardia creativa arriba para no repetir la fórmula que los llevó en su momento al éxito y que solo en unos casos vuelve a dar frutos.

“Morrissey escribió la misma canción 50 veces y nunca se repite, Rodrigo dijo: ‘la neta me encanta, ‘Dime ven’ lo hice con mi corazón, pero ya no estoy en ese lugar, no estoy viviendo esas experiencias”, explica Billy.

Billy y Rodrigo se saben afortunados porque les tocó compartir una época con otros que ahora son infaltables en la música nacional, además de otros aliados que tristemente se han diluido en el horizonte, como el canal de música MTV.

Guillermo “Billy” Méndez y Rodrigo Dávila trabajan juntos creando música y escribiendo letras desde 2002. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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“Vigentes, no sé si seamos, pero tuvimos suerte de compartir un gran movimiento en la música de México, teníamos muchos aliados como Natalia Lafourcade, Allison, bandas que estaban en la misma onda y la camada de MTV, nos tocaron muchas piezas en el lugar correcto”, señala Billy.

Ahora los creadores de “Solo el amor lastima así” están buscando su lugar en esta nueva realidad.

“El mundo que conocimos en los 15 no es el mismo a los 20, ni mucho ahorita, no nos queda de otra más que entender cómo es el mundo actual, que cambia todavía más rápido, y adecuarnos a eso”, comenta el hijo de Álvaro Dávila y Pati Chapoy.

Motel se integra a la dinámica actual de la música con “Dime Ven XX”, sencillo con el que arrancan mañana los festejos por dos décadas, con la consigna de mantener su estilo más allá de querer sumarse a tendencias.

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“Cambian los géneros, las tendencias, nosotros al final hacemos el mismo pop rock desde el día uno con ciertas variaciones a la hora de escoger instrumentos o beats, pero en el fondo somos nosotros”, dice Rodrigo.

“Esa es la guía para hacer nuestra chamba, nos rodeamos de gente que entiende más cómo es el mundo actual en la parte de distribuir música y cómo hacer contenidos”.

Motel reversionará varios de sus clásicos junto a talento joven como Ana Sofi W, con los que formarán un disco que será lanzado el último trimestre de 2026 y otro álbum de covers aún sin fecha de estreno.