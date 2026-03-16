“Alexa, pon las rolas que ponía mi mamá”, se escuchaba en repetidas ocasiones en el Estadio GNP la tarde de ayer cuando en las pantallas del escenario Amazon se anunció el inicio de Música Para Mandar a Volar Vol. 2 en el Vive Latino.

Es una mezcla de las canciones que todos hemos cantado alguna vez por más que renegemos, es ese gusto por los temas de “dolidos”, algo que una de las exponentes del subgénero, Amanda Miguel sabe de sobra.

“Hola chicos, veo que aquí hay mucho rockero esta tarde, pero no me digan que nunca han cantado una de despecho en la regadera, hoy se canta fuerte y sin vergüenza chicos, arrancamos”, dijo antes de interpretar “Él me mintió” y “Hagamos un trato”.

El vuelo abordo de este avión al pasado y al crossover estuvo bajo la conducción de Camilo Lara.

Mijares tomó el control del escenario principal ante un Estadio GNP rebasado y coreando uno de los temas icónicos de la música pop nacional.

La siguiente en la lista de abordaje fue Paulina Rubio, que tras delirar con “Ni una sola palabra”, dejó ver que la chica dorada también sabe hablar fuerte al decir: “A huevo, los amo a todos, ¡que viva México chingao!”

Las nubes cargadas de agua amenazaban al tiempo que Danna subía al escenario como una “Gata bajo la lluvia”, aunque las gotas solo brotaron de los ojos de algunos espectadores.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Pasada la turbulencia, continuó Emmanuel y su “Chica de humo”; luego regresó junto a Mijares para dejar claro que más allá del avión, cada uno prefiere decir “Voy en tren”.

“Cómo son cabrones, me dejaron la más dócil y la más chingona, vamos a llorar un rato, Vive Latino, ¿cómo suena esta noche en homenaje a Juan Gabriel?”, reclamó Shenka mientras tomaba su lugar en el intenso vuelo.

Con “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, este avión de Música para mandar a volar aterrizó, dejando a los fans con ganas de más canciones para dolidos y despechados.

El segundo día de Vive Latino arrancó con una mezcla de caos, calor, música, lucha libre y Maribel Guardia como invitada especial en uno de los escenarios principales.

Horas antes, la fiesta en el estadio comenzó con la participación de bandas como Triciclo Circus Band y Ladrones.

Música, lucha libre, coros por cientos, brindis con amigos viejos y con nuevos se dieron a lo largo del día.

Maribel Guardia subió a la tarima Amazon para pasar la estafeta a sus compatriotas de Percance, con los que cantó un par de canciones. Los músicos costarricenses le agradecieron que los amadrinara en México.