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Anoche fue clara la muestra de la esencia del , la mezcla de sonidos, géneros y estilos, porque el cierre de la edición 26 fue una fusión poco probable.

Por un lado en la carpa Little Caesars Avatar, los cuales dijeron venir directamente de su gira por Europa, desató todo el poder del a lado de cientos que al compás de sus canciones movían la cabeza de un lado al otro.

En contraparte el escenario Amazon Music tenía el show de uno de los DJ legendarios, Steve Aoki, quien inició su set sin sorpresas, pero pronto le puso el sazón necesario para cautivar a todos.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Canciones como “Gasolina” de Daddy Yankee con el toque de la electrónica pusieron a bailar a miles en el Estadio GNP, aunque lo mejor estaba por llegar cuando el reloj rodaba la una de la mañana.

“La Chona” y “El pasito duranguense” se colaron entre los temas del DJ, mismos que lejos de desagradar a los ahí presente parece haberles puesto pilas nuevas para bailar.

Aoki puso la intro perfecta para los que se encargaron de cerrar definitivamente la edición 2026 del Vive Latino, Banda Machos que continuaron con la fiesta en el escenario Amazon.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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El regional mexicano se apoderó de todo aquel que caminaba por el circuito del Estadio GNP, algunos inclusive que buscaban la salida del recinto acabaron quedándose para cantar y bailar canciones como “La Culebra”.

Sin importar las piernas cansadas la explanada del escenario Amazon Music no quedó vacía hasta que la agrupación bajó en punto de las 2:00, dejando la vara alta para el siguiente año.

Así, entre electrónica, metal y regional fue que el Festival Iberoamericano de Música Vive Latino concluyó otra edición en la que congregó a 160 mil personas entre ambas jornadas.

Bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Enjambre, Love of Lesbian o juntes como Música para mandar a volar Vol.2 deleitaron a las 80 mil almas que se dieron cita en el Estadio GNP sábado y domingo respectivamente.

Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
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