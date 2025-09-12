Aunque Pink Floyd se disolvió hace algunos años, en gran parte por los desencuentros entre David Gilmour y Roger Waters, su legado sigue vivo. No sólo a través de sus discos, sino también gracias a bandas tributo como Marrano Rosa, que la noche del jueves, 11 de septiembre, ofreció un espectáculo en la Arena CDMX.

La agrupación regiomontana, liderada por Roi Zerda, arrancó el concierto con un conteo regresivo, marcando el inicio de una velada dedicada tanto a los 50 años del álbum Wish You Were Here como a los 20 años de trayectoria del grupo mexicano,

A las 21:00 horas, bajo una atmósfera creada por el tema “Dawn”, el público fue recibido con las primeras interpretaciones: “Coming Back”, “Fat Old Sun” y “Learning to Fly”. Desde el principio, Zerda pidió a los asistentes entregarse a la experiencia, más allá de cualquier expectativa.

Aunque rinden tributo a Pink Floyd, Marrano Rosa deja claro que no busca imitar. Su propuesta toma como base el sonido original, pero incorpora libertades creativas que enriquecen el show.

La experiencia fue más sensorial que presencial: una enorme pantalla redonda en el centro del escenario proyectaba visuales sincronizados con cada tema, acompañados de juegos de luces y rayos láser que envolvieron a los asistentes en un espectáculo de primer nivel.

“Regresamos, CDMX, ¡y por primera vez en una arena! Esto se queda grabado en nuestra mente. Mandamos un abrazo a todas las personas que sufrieron en el accidente acá en la ciudad”, expresó Zerda al inicio.

Después de conectar con el público, presentó un popurrí titulado “Oldies”, que reunió temas de los primeros años de Pink Floyd.

Canciones como “High Hopes” se cargaron de contenido social, con un mensaje dedicado a personas desplazadas por la violencia. Las imágenes proyectadas de ciudades vacías, casas abandonadas y familias mudándose reforzaron el mensaje de empatía.

“No importa lo que creas: todos estamos conectados. Grande o pequeño, izquierda o derecha, blanco o negro… lo que le afecta a uno, nos afecta a todos”, se leía en la pantalla mientras sonaba “Take It Back”, como un llamado a cuidar la naturaleza.

Le siguieron “Hey You”, “The Trial” y “Another Brick in the Wall”, que encendieron aún más a la audiencia. Mientras tanto, los fanáticos más puristas permanecían concentrados, absorbidos por cada nota.

Uno de los momentos más intensos fue “Sheep”, del álbum Animals (1977), con una crítica visual a la actualidad: un cerdo capitalista, frases como “TikTok es tu pastor” y “Tu miedo es la carnada. Piensa por ti mismo”, lanzaban dardos contra la superficialidad de la era digital.

Tras una breve pausa, Marrano Rosa volvió al escenario para rendir homenaje completo al álbum Wish You Were Here, interpretándolo en capítulos. Brillaron “Shine On You Crazy Diamond”, “Welcome to the Machine”, “Have a Cigar” y la emotiva “Wish You Were Here”, que se convirtió en uno de los momentos cumbre.

Durante esta última, se proyectaron imágenes de músicos fallecidos como David Bowie, Prince, Jimi Hendrix, Sinéad O'Connor, Juan Gabriel, Armando Manzanero, entre otros. El instante fue acompañado por una cita de George B. Shaw y por las luces de cientos de celulares, en un gesto colectivo de homenaje.

“Feliz cumple, Wish You Were Here, cumple 50 años y aquí estamos celebrando”, dijo Zerda ante los aplausos del público.

El concierto cerró con una selección de clásicos: “One of These Days”, “Time”, “Money”, “Comfortably Numb” y “Run Like Hell”.