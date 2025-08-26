Marrano Rosa sabe que la música de Pink Floyd no les pertenece, pero su pasión y admiración convierte su espectáculo en una experiencia para revivir a la famosa banda británica para las nuevas generaciones.

“Nos enfocamos a crear una experiencia para la gente, no imitamos el sonido de la banda grabado en el estudio, somos una banda en vivo”, dice Roi Zerda, vocalista de la agrupación también integrada por Rodolfo Rodríguez, Oscar Elizondo y Quique Farias.

El cantante regiomontano explica que su propuesta, con la que llevan 20 años de carrera, consiste en ofrecer conciertos en los que la gente sienta que está viendo a una banda de rock en vivo.

“Tenemos apoyos visuales, luces y láser. Tratamos de que todo esto lleve una razón que potencie las ideas que estamos empujando, ya sea por las letras de las canciones o los mensajes visuales que complementan a las líricas”, añade.

Marrano Rosa se formó hace 20 años en Monterrey, con la intención de rendir tributo a la banda británica, inspirados (sus integrantes) en el último concierto que dieron en 1994 en Earls Court, London, el P.U.L.S.E, del que aseguran los regios era una mega producción que “no tenía ni Michael Jackson ni Madonna”.

“El motor detrás de Marrano Rosa es la pasión por mostrar música que no nos pertenece, pero a la vez sí nos pertenece a todos los fans de Pink Floyd, entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos, ahorita es una producción de clase mundial, desde luego nunca va a ser ‘P.U.L.S.E.’, pero sí algo que nadie más tiene”, apunta Rodolfo Rodríguez, baterista de Marrano Rosa.

Los músicos comentan que les llamó la atención Pink Floyd por lo difícil que era hacerlo bien.

“Es una banda que es atemporal, está vigente, tanto la calidad de la música hasta los temas de los que hablan en sus letras. Lo que tratamos es traerlos a la actualidad y preguntarnos ¿cómo se vive Pink Floyd hoy en nuestra sociedad?”

De fiesta

Marrano Rosa también celebra los 50 años del icónico disco del grupo Pink Floyd Wish you were here.

“Abarcamos todas las etapas de Pink Floyd en el setlist, hablamos de un concierto de casi tres horas, tocamos todo el disco Wish You Were Here conmemorando el 50 aniversario de su lanzamiento, combinando así la parte musical con la audiovisual”, aseguran.

Pink Floyd se fundó en 1965 en Londres, Inglaterra, por un grupo de estudiantes de diseño y arquitectura: Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, quienes tomaron los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council, para combinar jazz con psicodelia.

Marrano Rosa se presentará en la Arena Ciudad de México este 11 de septiembre y luego seguirá a Monterrey el 25, además de que visitará Centro y Sudamérica.