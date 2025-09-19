Más Información

Frida Kahlo en la mira de Sotheby’s: su autorretrato "El sueño (La cama)" podría superar todos los récords

“Las Muertas”: la Cineteca Nacional celebra el reciente proyecto de Luis Estrada inspirado en las Poquianchis

Ante cuestionamientos, Centro de la Imagen asegura que “se fortalece”

Un libro para recordar cómo fue la Ciudad de México

Exposición fotográfica sobre personas en situación de calle

El sismo que también sacudió la danza contemporánea en 1985

En esta temporada de premios, observa cómo dos figuras clave en su vida, su padrey su esposo, se enfrentarán en la misma categoría del , convirtiéndose en testigo de una inesperada disputa familiar.

La categoría y los nominados

La competencia será en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi durante la ceremonia del 13 de noviembre en Las Vegas. Los álbumes nominados incluyen "Mi suerte es ser mexicano" de Pepe Aguilar, "¿Quién + Como Yo?" de Christian Nodal, y "Reyna 30 aniversario" del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Esta categoría reconoce producciones que incluyen al menos un 51% de material nuevo con los instrumentos tradicionales del género.

Pepe Aguilar ya ha ganado cuatro Grammy en esta categoría entre 2006 y 2014, mientras que Nodal lo ha hecho en tres ocasiones, entre 2019 y 2023.

Ángela apoya a....

Ángela celebró a ambos en redes sociales, compartiendo la imagen oficial de la Academia Latina de la Grabación y mostrando su apoyo por igual.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar compiten en los Latin Grammy. Foto: Instagram oficial.
A diferencia de 2024, cuando ella y su hermano Leonardo obtuvieron un Grammy por "Por el contrario", tema realizado junto a Becky G y presentado frente al público, este año no recibió nominaciones.

Nominación de Pablo Preciado

Además, Ángela aprovechó para destacar la nominación de Pablo Preciado en la categoría de Compositor del Año, quien fue reconocido por los temas "No quiero hablar", compuesto para ella, y "Sé feliz x mí" para Christian Nodal, entre otros.

