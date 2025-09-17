Más Información

Editoriales independientes tomarán la Casa del Lago

El Centro SCOP, obra en el abandono a 8 años del terremoto que lo arruinó

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

"Baile inolvidable" y "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de ; "Cancionera" de Natalia Lafourcade; "El día del amigo" y "#Tetas" de Ca7riel & Paco Amoroso, se alzaron con nominaciones a canción del año de la edición 26 de los Latin Grammy.

"Otra noche de llorar", de Mon Laferte; "Bogotá", de Andrés Cepeda; "Palmeras en el jardín", de Alejando Sanz; "Si antes te hubiera conocido", de Karol G, y "Veludo marrom", de la brasileña Liniker, completan este apartado, informó este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Lista de nominados

Álbum del año

'Cosa nuestra', de Rauw Alejandro

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny

'Papota' de Ca7riel & Paco Amoroso

'Raíces', de Gloria Estefan

'Puñito de Yocahú', de Vicente García

'Al romper la burbuja', de Joaquina

'Cancionera', de Natalia Lafourcade

'Palabra de to's (Seca)', de Carín León

'Caju', de Liniker

'En las nubes - con mis panas', de Elena Rose

'¿Y ahora qué?', de Alejandro Sanz

Grabación del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Desastres fabulosos', Jorge Drexler & Conociendo Rusia

'Lara', de Zoe Gotusso

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'Ao Teu Lado', Liniker

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

Canción del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'Bogotá', Andrés Cepeda

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'Otra Noche De Llorar', Mon Laferte

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Veludo Marrom', Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi.

