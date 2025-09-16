Más Información

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Señalan desigualdades para acceso a la cultura

“Rius es el parteaguas de la caricatura en México”: Kemchs, caricaturista

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

A pesar de que en redes sociales se convocó a juntar firmas para que el cantante no se presentara en Morelia para cantar en las fiestas patrias, la iniciativa no tuvo éxito y el intérprete de regional mexicano interpretó sus éxitos frente a centenares de personas que abarrotaron la plaza entonando sus canciones.

Las críticas no han dejado en paz a Nodal desde que se hizo pública su relación con Ángela Aguilar en junio de 2024, con quien se casó pocos días después en medio de la polémica por su ruptura con Cazzu, la cantante argentina con quien tiene .

¿Qué pasó cuando Christian Nodal se bajó del escenario?

En medio de la euforia del concierto que Christian Nodal ofreció en Morelia, el cantante decidió bajar del escenario y acercarse al público que lo recibió entre abrazos, aplausos y gritos de emoción.

Aunque Nodal iba rodeado de personal de seguridad, estuvo en contacto con varias personas que enloquecieron de emoción de tenerlo cerca; Christian, quien ha sido muy criticado por su decisiones personales, fue ampliamente ovacionado en Morelia.

A pesar de el hate que ha recibido en redes el cantante de 26 años, ha sido mayor el odio que ha recibido su esposa, Ángela Aguilar, quien el próximo 8 de octubre cumplirá 22 años de edad.

Ángela se presentó con su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, en Guadalajara, donde cantaron, entre otros éxitos "Tu sangre en mi cuerpo", un tema en la voz de Pepe y su hija Ángela, quienes se fundieron en un abrazo sobre el escenario, demostrando que la familia Aguilar está más unida que nunca.

