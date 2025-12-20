Con la primera nevada del año cubriendo Seúl, Kim Woo-bin y Shin Min-a, actores surcoreanos de alto perfil, protagonizaron una imagen de estilo cinematográfico que marcó el primer vistazo de su boda, celebrada este sábado 20 de diciembre, luego de una década de relación.

La fotografía, difundida por su agencia AM Entertainment, muestra al matrimonio tomado de la mano en un entorno invernal, con copos de nieve cayendo suavemente sobre ellos. Ambos aparecen de espaldas, pero girando el rostro hacia la cámara y sonrientes: ella luce un vestido blanco de líneas elegantes, mientras él porta un esmoquin clásico.

La ceremonia reunió a amigos cercanos, familiares y diversas figuras del entretenimiento coreano, y se llevó a cabo en el Dynasty Hall del hotel The Shilla Seoul, a las 19:00 horas locales, pese a que originalmente estaba programada para comenzar una hora antes.

De acuerdo con medios locales, el evento contó con estrictas medidas de seguridad y se mantuvo como una celebración íntima, mientras la prensa permaneció instalada en el exterior del hotel para captar cualquier momento posible.

El actor Lee Kwang-soo, conocido por el drama "Manipulated" (Disney) y mejor amigo de Kim Woo-bin, fungió como anfitrión de la ceremonia y fue visto llegando al recinto con tarjetas y notas en la mano, como parte de su preparación para el evento.

Entre los asistentes captados por las cámaras se encontraban el cantante V, de BTS; Nam Joo-hyuk, protagonista de "Start-Up"; Uhm Jung-hwa, estrella de Doctora Cha; Lee Byung-hun, villano de "El juego del calamar"; y D.O. del grupo EXO (Doh Kyung-soo), cercano al novio, quien realizó una visita breve debido a compromisos previos en los Melon Music Awards.

Lee Byung-Hun, el villano de "El juego del Calamar". Foto: Instagram oficial/Netflix.

La historia detrás de la fotografía

A través de redes sociales, el fotógrafo de los novios compartió que la única imagen difundida de la pareja fue captada mientras caía una nevada real, acompañada de una suave brisa. Detalló que la sesión fue organizada por amigos cercanos, quienes colaboraron para que ambos disfrutaran del momento, describiendo la escena como digna de un K-drama.

Woo-bin y Shin Min-a llevan 10 años de relación. Foto: AM Entertainment.

Regalos de lujo y diseños personalizados hasta en el menú

La boda fue oficializada por el monje budista Pomnyun Sunim, figura con un vínculo cercano con Kim Woo-bin, quien estuvo presente durante los momentos más difíciles del actor cuando fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, brindándole apoyo espiritual durante su tratamiento.

En cuanto al menú, los invitados degustaron platillos que incluyeron carne acompañada de puré, crema con trufa y otras especialidades cuidadosamente seleccionadas. Tanto la invitación como el menú contaron con ilustraciones dibujadas a mano y diseñadas por los propios novios, lo que aportó un toque personal y distintivo a la celebración. Además, se entregaron souvenirs de marcas de lujo, entre ellas Lancôme.

Celebración con causa

Previo a la boda, Kim Woo-bin y Shin Min-a realizaron una donación conjunta de 300 millones de wones (aproximadamente 200 mil dólares), según informó Korea JoongAng Daily. El monto fue destinado a la Hallym Burn Foundation, el Asan Medical Center y la organización humanitaria Good Friends.

La historia de la pareja comenzó en 2015, cuando se conocieron durante una sesión fotográfica para la marca Giordano. Al inicio de su romance, ambos intentaron proteger su relación del escrutinio público; sin embargo, en julio de ese año, el medio Dispatch los expuso tras seguirlos durante dos meses, lo que llevó a sus agencias a confirmar oficialmente el noviazgo.

Su relación avanzó de manera estable hasta 2017, cuando Kim Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, enfermedad que afecta la parte superior de la garganta, detrás de la nariz. El actor pausó su carrera para enfocarse en el tratamiento, mientras Shin Min-a, cinco años mayor que él, permaneció a su lado de forma constante, acompañándolo durante sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Woo-bin se sometió a tres rondas de quimioterapia y 35 sesiones de radioterapia, y en 2019 fue declarado libre de cáncer. Dos años después, pudo regresar a la industria del entretenimiento.