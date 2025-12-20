Luego de tres años trabajando en su restauración, la película Mi esposa y la otra, protagonizada por Marga López, Arturo de Córdova y la entonces niña Angélica María, volverá a ver la luz.

La cinta hecha en 1952 tendrá una función especial en el Museo de la Academia de Cine de EU, en Los Ángeles, como parte de un ciclo de producciones restauradas, siendo la única mexicana elegida por el propio organismo.

Daniel Birman, nieto del productor original Alfredo Ripstein, será el responsable de presentar el largometraje que en su momento fue controvertido por mostrar a una mujer con hijos que prueban drogas, siendo amante de un hombre casado.

En su momento, el largometraje, estrenado en una decena de salas con capacidad para 3 mil butacas, fue nominado a siete premios Ariel, ganando el de Mejor actriz infantil para Angélica María.

“La Academia va viendo por todo el mundo las restauraciones que se están haciendo, porque una parte de ella es ver la preservación y mantener el cuidado de las películas. Esta era la favorita de mi abuelo porque de hecho fue de las primeras que hizo”, comenta Birman.

“Hay que recordar que en esos tiempos (los 50) no se sabía qué pasaría con ellas, se estrenaba en salas y ya, todavía no estaba la ventana de televisión y mucho menos de las plataformas, entonces ahí se quedaban”, añade.

El proceso

La restauración consiste en devolverle digitalmente su viveza visual a una obra cinematográfica, pues por el tiempo se va degradando la imagen, notándose, entre otras cosas, pérdida de color y el hecho de mostrar puntos o rayas en distintas partes de los cuadros.

Birman y Alameda Films, productores de cintas como El crimen del Padre Amaro, han restaurado otros títulos como El callejón de los milagros, que fue relanzada en cines en octubre pasado.

“Con Mi esposa y la otra nos llevamos tres años, la hicimos junto con Cinecolor y, por supuesto, fue un trabajo rudo. Fue inesperada la invitación (de la Academia de EU), pero ahí va a estar, mi abuelo estaría muy contento por ello. Por mí encantado les dejo un DCP a la Academia, la cosa es que se conserve”, destaca el entrevistado.

El filme fue dirigido por Alfonso B. Crevenna, realizador de La rebelión de los colgados y Una mujer en la calle, contando en su reparto con Ramó Gay (La momia azteca), Alma Delia Fuentes (Los olvidados), Beatriz Aguirre (México de mis recuerdos) y Arturo Soto Rangel (Las abandonadas).

Los protagonistas Marga López (Salón México) y Arturo de Córdova (En la palma de tu mano) eran dos de los rostros consagrados por el cine mexicano y su nombre era garantía en taquilla.

El ciclo en el Museo de la Academia incluye a la estadounidense Only yesterday (1933); la originaria de Sri Lanka, The girls (1978) y la española Matador, de Pedro Almodóvar (1986). La exhibición de Mi esposa y la otra en México aún no está confirmada.