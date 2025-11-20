El amor se mantuvo firme incluso en medio del diagnóstico que marcó sus vidas, y hoy se corona con una boda: los actores surcoreanos Kim Woo-bin y Shin Min-a anunciaron oficialmente su matrimonio.

La pareja, que lleva 10 años de relación, celebrará una ceremonia privada el próximo 20 de diciembre en Seúl, de acuerdo con su agencia AM Entertainment.

El actor de 36 años, conocido por el K-drama de Netflix “El genio y los deseos”, dio la noticia a través de una emotiva carta escrita a mano y publicada en su foro de fanáticos:

“Sí, me caso. Formaré una familia con la persona con la que he compartido tanto tiempo y continuaremos nuestra travesía juntos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que siempre estés sano y feliz. Volveré lo antes posible. Gracias siempre, Woori Bins”, se lee.

Así comenzó su historia de amor

Aunque hoy son una de las parejas más respetadas del entretenimiento surcoreano, al inicio de su romance tuvieron que protegerse del escrutinio público. Sin embargo, en julio de 2015 el medio Dispatch ,conocido por sus exclusivas, los expuso tras seguirlos durante dos meses, lo que llevó a sus agencias de representación a confirmar la relación.

Kim Woo-bin y Shin Min-a se ("El amor es como el chachachá") conocieron ese mismo año durante una sesión fotográfica para la marca Giordano.

Foto: Instagram oficial/IMDb.

La conexión entre ellos fue inmediata y comenzaron a salir dos meses después. Su primera cita, ocurrida tras otro trabajo para la marca, fue descrita como un gesto caballeroso por parte del actor, quien priorizó a Shin Min-a y le dio el tiempo necesario para terminar sus fotografías.

Más tarde, Woo-bin pasó por ella a su casa y ambos dieron un paseo por Hannam, un exclusivo barrio de Seúl. Desde entonces, sus encuentros se volvieron frecuentes y los rumores de romance comenzaron a circular entre personas cercanas a la pareja.

Su relación, que avanzaba con naturalidad frente a la mirada pública, enfrentó una dura crisis en 2017, cuando Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo: La nasofaringe es la parte superior de la garganta. Se encuentra detrás de la nariz.

El actor tuvo que pausar su exitosa carrera para concentrarse plenamente en el tratamiento. Shin Min-a, cinco años mayor que él, declaró que lo apoyaría incondicionalmente y permaneció a su lado. Pronto se reportó que lo acompañaba al hospital durante sus sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Un informante de la industria comentó a Soompi: “La atención de muchas personas se ha centrado en Shin Min-a, porque siempre acompaña a Kim Woo-bin al hospital. Hay mucha gente, pero al ser una pareja tan atractiva, llaman la atención”.

Incluso agregó que muchos pacientes y visitantes solían animarlos, pues los veían sonriendo pese a la difícil situación. Estos gestos ayudaron también a disipar rumores de una posible separación.

Woo-bin se sometió a tres rondas de quimioterapia y 35 sesiones de radioterapia. En 2019, gracias a los cuidados y apoyo constante de su pareja, fue declarado libre de cáncer y dos años más tarde pudo regresar plenamente a la industria.

Una pareja ejemplar

En 2020, tras finalizar su contrato con su agencia de ocho años, Woo-bin decidió unirse a AM Entertainment, la misma agencia de Shin Min-a.

La empresa expresó: “Haremos todo lo posible por apoyar sin reservas las actividades de Kim Woo-bin, incluyendo dramas y películas”.

Convertidos ya en una pareja dentro de la misma compañía, ambos comenzaron a participar juntos en actos caritativos y reforzaron su imagen como un dúo de influencia positiva. En 2022 incluso compartieron pantalla en el drama "Our Blues".

Los rumores de matrimonio

A lo largo de su relación han surgido varios rumores de boda, especialmente al cumplir cinco años juntos. Este 2025 volvieron a surgir especulaciones cuando, durante un viaje a Tokio, publicaron fotografías con discretas pero claras muestras de afecto, además de imágenes tipo lovestagram.

De acuerdo con medios locales, su boda se celebrará en el Hotel Shilla, en Seúl.

Él es Kim Woo-bin: Actor y modelo surcoreano que inició su carrera en las pasarelas en 2008 antes de dar el salto a la actuación. Con el tiempo se consolidó como uno de los rostros más populares del entretenimiento coreano gracias a producciones como “A Gentleman’s Dignity”, “School 2013”, “Agente Cinturón Negro (The Con Artists)” y “Black Knight”. Su nombre real es Kim Hyun-joong, aunque es conocido mundialmente por su nombre artístico, Kim Woo-bin.

Ella es Shin Min-a: Reconocida actriz, modelo y cantante que ha brillado tanto en el cine como en la televisión. Ha protagonizado exitosos K-dramas como “Tomorrow With You”, “Chief of Staff”, “Hometown Cha-Cha-Cha”, “Our Blues”, “My Love, My Nonexistent Love” y “Karma”. Su versatilidad la ha convertido en una de las artistas más queridas de Corea del Sur.

*Con información de Mayo Clinic y medios internacionales/El Comercio.