El 2025 no solo fue un año de estrenos, giras y premios; también estuvo marcado por rupturas amorosas que sorprendieron al mismo Cupido.

Parejas consideradas de las más solidas del mundo del espectáculo, matrimonios de mucho tiempo y hasta apasionados romances no resistieron el paso del tiempo y se convirtieron en tema de conversación por la polémica que generaron.

De Hollywood a México, estas separaciones marcaron el pulso sentimental del año. Aquí el recuento de las parejas que decidieron seguir caminos distintos.

Katy Perry y Orlando Bloom. Tras casi 10 años de relación y una hija en común, la cantante y el actor sorprendieron al mundo entero al anunciar el fin de su historia juntos. La noticia fue dada a conocer por la pareja en julio pasado y, aunque evitaron dar las razones detrás de su separación, dejaron claro que seguirían conviviendo por el bienestar de su pequeña.

Actualmente la intérprete de "Firework" mantiene un romance con el exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau; mientras que Bloom disfruta de su soltería.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. En agosto de este año, la actriz confirmó el fin de su matrimonio con el abogado.

La relación, de más de 13 años, soportó el escándalo y los problemas legales que Collado enfrentó (y que lo llevaron hasta prisión); sin embargo, no aguantó los deseos de Carrillo de regresar a la televisión.

Monica Bellucci y Tim Burton. El amor entre la actriz italiana y el cineasta estadounidense llegó a su fin en septiembre pasado, cuando, a través de un comunicado en conjunto, anunciaron su rompimiento.

En el texto aseguraron que la decisión había sido tomada de común acuerdo y con un “respeto y profundo aprecio”.

Dakota Johnson y Chris Martin. Iniciaron su relación en 2017 y tras 8 años juntos, y un anillo de compromiso de por medio, pusieron fin a su historia.

La pareja enfrentó varias idas y venidas, pero la de junio de este año fue la definitiva. Dakota estuvo apoyando a Chris Martin durante su gira en 2024 con Coldplay, y parecían estar muy enamorados por lo que los motivos fueron un misterio.

Zoe Kravitz y Channing Tatum. Esta pareja parecía vivir entre miel sobre hojuelas y hasta llegaron a comprometerse, por lo que el anuncio de su ruptura cayó de manera totalmente inesperada.

Los medios estadounidenses aseguraron que no hubo infidelidades y que el truene se dio porque ambos tenían prioridades diferentes. Ahora, la actriz sostiene un romance con el cantante Harry Styles y Tatum sale con una famosa modelo australiana.

Nicole Kidman y Keith Urban. Una de las separaciones más inesperadas del año fue la de la actriz y el músico, considerados durante años como una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional.

El truene se dio entre rumores de infidelidad y, hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido esta información.

Lily Allen y David Harbour. El protagonista de "Stranger Things" y la cantante británica se divorciaron tras cuatro años juntos.

Las causas, se rumora, fueron las infidelidades por parte del histrión, mismas que Allen habría expuesto en su más reciente disco.

Cristian Castro y Mariela Sánchez. A pesar de que tenían planes de boda, el mexicano y la argentina pudieron punto final a una relación marcada por rupturas y reconciliaciones.

Sánchez acusó al llamado "Gallito feliz" de una supuesta infidelidad; sin embargo, el cantante negó estas versiones y aseguró que el noviazgo estaba ya muy desgastado.

Angélica Vale y Otto Padrón. Otra de las parejas que soprendió al anunciar su ruptura fue la conformada por la artista mexicana y el cubano-estadounidense.

Vale, tras algunos rumores, confirmó su divorcio y hasta reveló que fue Padrón el que interpuso la demanda.

Aleks Syntek y Karen Coronado. El músico mexicano confirmó el fin de su matrimonio tras décadas juntos. La separación impactó por tratarse de una relación de largo aliento y por el bajo perfil con el que siempre se manejó la vida privada del artista.

