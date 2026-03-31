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Tras cuatro años de ausencia, estaría a punto de volver a los escenarios musicales. Y es que, el cantante desató rumores sobre una posible gira mundial gracias a una publicación en redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de X donde el cantante compartió un breve mensaje que sus seguidores interpretaron como un anuncio de su regreso:

"Los veo pronto a todos", escribió. Bieber, además, acompañó esta frase con un video de una de sus presentaciones en vivo, reforzando así las versiones.

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Su última gira, “Justice World Tour”, iniciada en 2022, quedó inconclusa luego de que enfrentara una crisis de salud que derivó en el diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt, condición que le provocó una parálisis facial parcial y lo obligó a suspender sus presentaciones.

Desde entonces, Bieber se mantuvo alejado de los escenarios y la música. Fue hasta el pasado 2025 cuando lanzó “Swag”, disco con el que retomó su carrera y hasta fue nominado al Grammy.

Aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre un tour, el mensaje se suma a otro movimiento importante en su agenda: su participación en el festival Coachella.

Mientras esto sucede, los Beliebers ya se han formado grandes expectativas y esperan que los rumores pronto se hagan realidad:

"¿Va a salir de gira otra vez?", "Ya estamos contando los días", "Justin Bieber volverá a los escenarios, que genial", "Si vuelves, estaremos ahí, pase lo que pase", "Justin nos anticipa un regreso en vivo después de todo este tiempo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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