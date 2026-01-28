El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a la otros artistas ya anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones, incluido álbum del año ("Swag"); mejor interpretación pop solista ("DAISIES"), mejor álbum vocal pop ("Swag") y mejor interpretación de R&B ("YUKON").

Lee también Justin Bieber comparte momentos íntimos de Navidad y habla de su camino hacia la paz: "Dejar ir el resentimiento es difícil"

Las presentaciones públicas del cantante de "Baby" han sido escasas en los últimos años, aunque este año está previsto que también encabece el festival Coachella que se celebra el próximo abril.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles en la plataforma de Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la lista de nominaciones con nueve, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

Lee también Justin Bieber confiesa que hubo tensiones con Hailey previo al nacimiento de Jack