La enigmática y enrevesada historia de la colección Gelman

El Festival Internacional de Piano llega a su octava edición; suma cifra récord de conciertos con orquesta

Años de Cultura une a México y Qatar

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

El cantante canadiense , nominado a cuatro en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a la otros artistas ya anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones, incluido álbum del año ("Swag"); mejor interpretación pop solista ("DAISIES"), mejor álbum vocal pop ("Swag") y mejor interpretación de R&B ("YUKON").

Las presentaciones públicas del cantante de "Baby" han sido escasas en los últimos años, aunque este año está previsto que también encabece el festival Coachella que se celebra el próximo abril.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles en la plataforma de Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la lista de nominaciones con nueve, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas.

