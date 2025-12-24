Justin Bieber compartió una serie de fotografías mostrando cómo decoró su hogar para la Navidad, incluyendo algunas en las que su hijo, Jack Blues, es el protagonista, aunque su rostro permanece parcialmente oculto.

En las imágenes se aprecia un pequeño árbol decorado con esferas blancas, acompañado de tres botas del mismo color que más tarde se llenarán con regalos.

Jack Blues, hijo de Justin y Hailey Bieber. Foto: Instagram oficial.

Lo que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores es el mensaje que Bieber dejó en sus publicaciones, explicando cuál es, para él, el verdadero significado de la Navidad:

“El tiempo de Navidad es ese momento para reflexionar y preguntarte qué es lo que realmente quieres… Es un recordatorio de Jesús y el regalo gratuito del perdón que solo él puede ofrecer. Reflexionar sobre esto me recuerda todo lo que he pasado y cómo me ha hecho superarlo todo”.

El cantante también compartió un vistazo a los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida y su carrera musical, experiencias que ahora puede mirar desde la fe:

“Dejar ir el resentimiento es difícil, pero cuando Jesús se revela a sí mismo como dispuesto y capaz, es difícil negarlo. Espero que estés donde estés, puedas apoyarte en este amor que nos encuentra exactamente donde estamos, pase lo que pase”.

Justin Bieber y lo oscuro de la industria musical

La lucha de Justin contra ciertos aspectos de la industria musical no es un secreto. Desde el lanzamiento de “Yummy”, el canadiense ha expresado cómo el sistema puede ser duro con los jóvenes talentos, un tema que retoma en su mensaje navideño.

“Crecí en un sistema que recompensaba mi talento, pero no siempre protegía mi alma. Hubo momentos en los que me sentí usado, apresurado, moldeado en algo que no elegí completamente”, comparte.

A pesar de haber experimentado dolor y sentirse explotado, Bieber asegura que hoy se encuentra en un mejor lugar, liberado del odio y el resentimiento gracias a la fe. Su intención no es destruir la industria musical, sino transformarla para que los niños con talento no sean explotados:

“No quiero quemar la industria musical. Quiero verla renovada, más segura, más honesta, más humana. Crecí dentro de un sistema que tomó más de lo que cuidaba. Ese dolor era real, pero ya no me define, Jesús lo hace. No algún día. No más tarde. Ahora”.