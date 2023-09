“Fuimos amigos con derechos”: Mariana Seoane sobre su relación con Luis Miguel

La actriz Mariana Seoane regresó a las telenovelas mexicanas con "Tierra de esperanza", luego de no volver a aparecer en los foros nacionales desde 2015 cuando participó en "Hasta el fin del mundo" pero ahora, con su regreso también ofreció una entrevista en el canal del Yordi Rosado para hacer un recuento de su carrera y su vida personal; entre ellas habló del romance que vivió con Luis Miguel.

Durante la charla contó sobre varias de sus relaciones amorosas como la que tuvo con el actor Juan Soler, el productor Pedro Damián y especialmente el romance público que tuvo con Adolfo Ángel, líder del grupo Los Temerarios.

Con él, recordó sufrió una infidelidad que superó cuando conoció a Luis Miguel, por casualidad, en Madrid.

"Me despido de él y me dice 'bueno señorita, ahorita te deseo, porque te lo mereces, estar con alguien mejor que yo' y yo le dije 'bueno, después de ti Luis Miguel'", dijo entre risas Seoane. "Porque sí, de pronto cuando salía un video de Luis Miguel yo le decía 'ay no te vayas a enojar pero es mi amor platónico desde que yo era chiquita... De mi generación no existe una mujer que no haya dicho 'Dios mio Luis Miguel'", agregó.

Tiempo después asistió con una amiga a un restaurante en Madrid, donde también estaba el intérprete de "La incondicional" y ahí, recuerda que se acercó específicamente para pedirle una fotografía.

"Le dije vine exclusivamente a tomarme una foto contigo, entonces me voy a bajar con mis amigos, cena, pero por favor no te vayas", recuerda.

Después fue el mismo Micky, como lo llaman de cariño, quien se acercó a la mesa de Seoane para invitarle a ella y sus amigos unos tragos en su mesa, donde también estaba el compositor Manuel Alejandro a quien Mariana admiraba.

"Le pregunté '¿maestro es usted?' y entonces ya Luis Miguel se me olvidó", afirmó.

"Para no hacerla larga de ahí nos fuimos a la suite de Luis Miguel a que el maestro tocara el piano, Luis Miguel cantara, o sea yo llegue a pedir una foto y sali de ahi en el coche de Luis Miguel entramos al Palace de Madrid por la cocina... ¡ay por supuesto que me olvidé del Temerario!", expresó entre risas.

Desde entonces la relación entre ambos se alargó, pues ambos estaban pasando por una ruptura amorosa y encontraron apoyo el uno en el otro.

"Fuimos unos amigos con derechos, que nos encontramos en momentos frágiles los dos. Cuando nos conocimos fue cuando Micky venía de la ruptura con Mariah (Carey) y yo venía de estar con el temerario. Me hacía preguntas como 'es que no entiendo como una mujer como tu pudiste estar con el temerario', le dije '¡ay mira cállate!, sí la Mariah canta muy bonito, pero también fue mucama de un hotel", reveló.

Además aseguró que guarda muchos recuerdos de su juventud con 'El sol' como es conocido, por ejemplo él fue quien la enseñó a jugar backgammon y ambos compartieron desde la vulnerabilidad humana una faceta personal que muy pocos conocen del cantante, quien a excepción de un su serie, siempre se ha mostrado feliz y triunfante.

"Me platicó tantas cosas que me las llevaré a la tumba, hermosas de su vida, conocí a un niño grande, la fragilidad de un ser humano, conoci a alguien que le dolían las cosas, conocía a lm en su época más top y lo voy a querer siempre, de mi boca jamas para mis amigos saldrán cosas que no, que te juzgue Dios, pero yo no".

Y dijo que a la fecha siguen manteniendo una relación de amistad y conexiones con otros amigos en común, por lo que esporádicamente se ven.

"Lo sigo queriendo, lo quiero, lo respeto, es mi amigo y siempre va a contar conmigo".



