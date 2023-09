Lily Téllez dice que su esposo estará esperando a Wendy Guevara si se atreve a ir a su casa

Desde que ocurrió la polémica de la Cineteca Nacional, ha sorprendido los comentarios que la senadora Lily Téllez ha hecho acerca de la mujeres trans a las que no considera mujeres, lo que ha desatado el disgusto de las redes sociales y de la comunidad LGBTIQ+, pues la también periodista ya arremetió en contra de Wendy Guevara, la que no se ha quedado callada, pues se defendió asegurando que iría al baño de la casa de la política a hacer sus necesidades biológicas, por lo que Téllez dijo que, de atreverse a llevar a cabo dicha acción, su esposo la estaría esperando.

El ataque que Laura Glover recibió por parte de dos policías mujeres de la Cineteca Nacional el martes pasado, ha visibilizado que, todavía hoy, existe uan cultura transfóbica que prevalece en nuestro país, debido a que la periodista independiente, que es una mujer transexual, se encontraba en un baño del recinto cuando las encargadas de la vigilancia golpearon la puerta, solicitándole que abandonara el baño, pues no consideraron que fuera una mujer, lo que desató el disgusto de la activista que, a poco menos de una semana de los hechos, ya ha llevado a cabo una concentración en las zonas verdes de este cine.

Fue así que, cuando un grupo de reporteras y reporteros, cuestionaron a la senadora acerca de qué opinión le merecía lo que había sucedido, Téllez mostró que tiene una postura conservadora al asegurar que una mujer transexual no es una mujer y, por ende, no debería de entrar a un baño que, de acuerdo a su perspectiva, debería estar destinado únicamente a las mujeres que lo son biológicamente.

En ese sentido, fue un seguidor de Wendy Guevara, conocida por haberse convertido en la primer mujer trans en ganar un reality show en México, quien le preguntó a la influecer de 30 años qué pensaba sobre los dichos de la senadora, lo que produjo que la famosa, sarcásticamente, sugiriera que, aunque no la ubicaba, iba a ir a su casa a hacer del baño por el mero gusto de que la periodista se enojara más.

"No sé quién es Lily Téllez, pero que vaya a hablar con el Gobierno de la Ciudad de México pa´ ver si le hacen caso, que no entremos al baño de mujer... ay, ahora hasta adredre. Ojalá me digan dónde vive para ir adrede al de su casa y cagarl* la taza bien feo, tapársela, por que yo soy muy de tapar los baños, ay hermanas... ni hagan caso",contestó.

Este comentario ya recibió réplica por parte de Lily, quien compartió el video donde Wendy aparece haciendo esas declaraciones acompañado de la leyenda: "Esta se la dama que entrará al baño de mujeres y niñas (...) y yo le advierto: si se acerca a mi casa, aquí la va a estar esperando mi esposo... cuide su peluca", acompañado de un emoji que denotaba risa.

A raíz de esta reacción, en redes sociales le han hecho la petición de que debería acercarse a Guevara y le cuente su historia de vida para que ella, a través de su posición como política abogue por los derechos de las personas que han crecido en una situación vulnerable, a lo que Téllez contestó que las más de tres décadas a las que dedicó su vida al periodista respaldaban su interés por los problemas que acaecen en México y hasta dijo irónicamente que esperaba que su trabajo llegara a manos de la influecer, para que esta pueda tener una lección de educación básica.



