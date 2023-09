Karla Panini asegura que no conoció a Arturo Beltrán Leyva y revela que Karla Luna tuvo un romance con el capo

Karla Panini y su esposo, el empresario Américo Garza, reaparecieron juntos en redes para aclarar lo que se dice de ellos en un libro que está por salir sobre la relación entre famosas y narcotraficantes, la comediante, conocida por su participación junto a la fallecida Karla Luna como "Las lavanderas", niega haber conocido al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, con quien supuestamente su amiga Karla Luna tuvo una relación.

En un video conjunto, la pareja comienza diciendo que se defenderán de las calumnias que se mencionan en el libro "Las señoras del narco", de Anabel Hernández, y por consiguiente contarán detalles que nunca antes habían dicho sobre lo que realmente pasó entre Karla Luna y Beltrán Leyva, fallecido en 2009.

Karla Luna, quien murió víctima de cáncer en 2017, aseguró que su esposo Américo Garza le fue infiel con su amiga y compañera de trabajo Karla Panini, razón por la que cientos de cibernautas han bautizado a Panini como "la mujer más odiada de México".

Karla Panini asegura que nunca conoció a Arturo Beltrán Leyva

Hace un año, Américo Garza reveló a través de un video que Karla Luna supuestamente le fue infiel varias ocasiones y mencionó una relación que mantuvo con un narcotraficante, en ese momento no reveló el nombre, pero dejó entrever su sorpresa de que esa información no hubiera salido aún a la luz; en dicho video, donde aparece con Panini, le manda un mensaje a su excuñado, hermano de Luna.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel. Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas de una reportera", expresó entonces.

Un año después, Karla Panini y Américo Garza niegan haber conocido a Arturo Beltrán Leyva, y explican que la que sí tuvo un romance con él fue Karla Luna, pues así se lo reveló a Panini.

“Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso en el año 2008 había Américo decidido terminar con ella; yo nunca tuve un contacto con él, no lo conocí”, afirmó Panini.

Agregó que en 2009, Karla Luna le mostró una foto de Beltrán Leyva, y que en ese momento se dio cuenta que era alguien importante para ella porque al hablarle de él rompió en llanto.

Karla Luna luchó contra el cáncer, murió en 2017. FOTO: Facebook/KARLA LUNA Oficial.

“En ese mismo año, en el 2008, Karla Luna llega y me dice que ya volvió con Américo, que ya lo había perdonado esa infidelidad con ese capo, mucho tiempo después vimos que estaban en una relación distinta Américo y Karla Luna. En el año 2009, Karla Luna me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no sabía quién era, no sabía que era líder de un cártel, hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado; me di cuenta que era una persona importante para ella porque estando conmigo comentándome esa situación lloró".

Panini reiteró que el que Luna haya tenido una relación con este capo no significa que ella lo hubiera conocido, lo mismo ocurre con Américo, por lo que aseguraron que tomarán acciones legales contra todo aquel que los difame, e hicieron un llamado a la periodista Anabel Hernández para reunirse y hablar al respecto, pues afirman que lo que se dice de ellos en el libro "Las señoras del narco" es una novela de chismes, un falso periodismo que tendrá consecuencias legales por la violencia psicológica que se está ejerciendo en su contra.

En dicho libro, se menciona el nombre de famosas como Bety Monroe, Dorismar , Karla Luna, Karla Panini, Patricia Navidad, Violeta Viscarra, Galilea Montijo, Ninel Conde y Gaby Ramírez.

