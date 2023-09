Hijos de Luis Miguel cuidan a Aracely Arámbula y le advierten que le preguntarán por "el Sol"

Aracely Arámbula indicó que sus dos hijos adolescentes; Daniel y Miguel saben de la situación con su papá Luis Miguel, por lo que le dijeron a ella “-Ten mucho cuidado, te van a estar preguntando cosas”; además expresó que a ellos ahorita no les interesa tampoco convivir con él, ya que considera que el cantante “se tiene que ganar ese amor y esa constancia que se siembra diario”.

La actriz fue captada en la alfombra roja de "Vaselina" anoche, en la que los medios de comunicación le preguntaron sobre "el Sol México", con quien sostuvo una relación con el cantante del 2005 y 2009, y concibió sus dos hijos que en la actualidad ya son todos unos jóvenes, los cuales la cuidan pues, ante la ausencia de su padre, han creado una relación muy estrecha con su madre, a la que le confesaron que no entendían por qué su padre velaba por las hijas de otra persona (haciendo referencia a Paola Cuevas) y no se hacia presente en sus vidas.

"Mis hijos sí dijeron: "-Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Les dije: ´-Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada´, ellos no se enojaron, sólo dijeron: ´-Wow, como sí va para allá, pero no viene a nuestra escuela´", dijo la famosa.

¿Qué opina de que Luis Miguel sí conviva con los hijos de Paloma Cuevas?

De esa manera, la "Chule" dijo que le da gusto que Luis Miguel sí conviva con los hijos de su compadre Enrique Ponche y Paloma Cuevas, puesto que afirmó que los hijos no tienen la culpa y, de hecho, aclaró que ella trata que sus pequeños quieran a su padre, pese a que él no se hja prepcupado por hacerse presente.

“A mis hijos siempre les he dicho: ‘-Admiren mucho a su papá porque es un gran artista, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos; no hemos recibido invitación para los conciertos, para nada”.



melc