CIDE: Ante los retos de su reconstrucción

Con gratitud al universo de la UNAM

La 47° FIL Minería apuesta por formar nuevas generaciones de lectores

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

ha construido su imperio digital hablándole al oído a miles de seguidoras, convenciéndolas de que cada “mi amor” es personal e irrepetible. El truco ha funcionado tan bien que él mismo se bautizó como “el Luis Miguel del reggaetón”. Pero ahora el cantante dejó caer una verdad que rompe un poco la fantasía: no todo era para todas.

En entrevista, nos confirmó que dos de sus temas más virales, “Mami tú” y “Dime”, tienen destinataria real. “Son historias con nombre y apellido”, dijo, sin revelar identidades. Así que mientras miles pensaban que eran la inspiración, resulta que el corazón del reggaetonero ya tenía dueña… y el resto sólo estaba en “modo ilusión”.

Carmen Salinas sigue ayudando… Incluso desde el más allá

hizo de la generosidad una marca personal, y ahora su legado también se mide en percheros. Su hija, María Eugenia Plascencia, prestó el vestuario original de la actriz a los integrantes del Ballet del Teatro Blanquita, muchos ya retirados, para que puedan presentarse en el homenaje a María Victoria.

Los trajes, cargados de historia y lentejuela, volvieron a ver la luz durante la conferencia del evento, como si Carmelita hubiera mandado un último “ahí les va, pa’que no anden batallando”. No cabe duda que su legado sigue produciendo.

Foto: Archivo. El Universal
Foto: Archivo. El Universal

Mijares esquiva fans, pero no libra obstáculos

Manuel Mijares fue padrino de honor de “Mentiras, el musical”, pero no precisamente el más cercano. Su paso por la alfombra roja fue tan veloz que apenas dejó rastro: foto oficial, sonrisa breve y retirada estratégica, sin escalas con la prensa ni el entusiasmo de otros tiempos.

Dentro del teatro, el llamado “Soldado del amor” disfrutó la función, aunque su asistente se encargó de mantener a raya a quienes sólo querían un autógrafo. Todo bien, hasta que el destino intervino.

Al intentar volver a su lugar, Mijares tropezó con un escalón que no vio, quizá por los lentes oscuros que nunca se quitó. El artista que evitó detenerse por nadie, terminó detenido por el escenario mismo. Quizás sea una buena metáfora de que debe medir mejor sus pasos.

Manuel Mijares. Foto: Instagram
Manuel Mijares. Foto: Instagram

