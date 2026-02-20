Más Información

El cineasta francés Germinal Roaux le tuvo miedo a la muerte desde que tenía 20 años, cuando su mejor amigo falleció en un accidente automovilístico.

“Fue un trauma muy fuerte que me acompañó toda la vida, estuve aplastado por ese miedo, pero poco a poco descubrí que justo la muerte me había abierto muchas coas”, dice desde Paris, vía zoom.

Una de esas cosas buenas fue llegar a México, específicamente a Yucatán, donde conoció a una comunidad maya de la que quedó asombrado por su mística y magia.

“Me impactó mucho ella y la selva con una luz magnífica, sentí ahí que era donde tenía que hacer las paces con la muerte”, recuerda.

Así que hacer una película alusiva era cuestión de tiempo. En algún momento comenzó a escribir el guion del proyecto que ahora se llama “Cosmos” y que llega este fin de semana a las salas mexicanas.

Foto: Cortesía Somos Piano.
Foto: Cortesía Somos Piano.

La cinta está hablado en maya principalmente, ubicándose en un pueblo olvidado en el que una viuda de 68 años (Angela Molina, “Carne trémula), cruza su camino con un hombre también sesentero (Andrés Catzín, actor natural) que es un guardián maya y conocedor de los secretos de la naturaleza.

A pesar de sus diferencias y mundos aparentemente opuestos, se forma una profunda conexión entre ellos, lográndose ver el envejecimiento, las transformaciones silenciosas y la importancia del amor en la vida humana.

“Mi trabajo con Andrés fue escucharlo, nunca traicionar su pensamiento, no era forzarlo para que dijera tal o cual cosa o actuara de tal manera. Tenía que ser lo más real posible y esa comunidad tiene una cosmovisión muy rica, de pronto nosotros nos hemos olvidado del mundo espiritual”, comenta Germinal.

“Regresé un año después de la filmación para otras escenas y la voz en off, un año que me ayudó a a encontrar una forma sincera de escribirlos y que se lograra comunicar el mensaje”, añade el cineasta.

En el elenco de “Cosmos” también se encuentran Erandeni Durán, Ilse Morfín, Marco Treviño, Rodolfo Guerrero, Juan de Dios Rat y Martiniano Catzín Baas. Ha participado en festivales como el de Tesalónica.

