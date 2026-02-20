Ha pasado un año desde que Daniel Bisogno trascendió, pero para su familia y amigos sigue presente en su día a día. Por ello, su primer aniversario luctuoso no podía pasar inadvertido y le rindieron un sencillo pero emotivo homenaje a través de redes sociales.

La primera en hacerlo fue su exesposa, Cristina Riva Palacio, quien se ha enfocado en cuidar y acompañar a Michaela, la única hija de Daniel Bisogno, procurando que lleve una vida como la de cualquier niña de nueve años, alejada de los medios y disfrutando de su infancia. Por esa razón, incluso dejó pasar la oportunidad de formar parte de "Matilda, el musical".

Cristina también ha evitado dar declaraciones sobre lo ocurrido a lo largo de este año, con el fin de no desatar polémica ni volver a colocar a su hija en el foco mediático.

“Hace un año el cielo ganó una estrella eterna. Siempre vivirás en nuestros corazones. Michaela te extraña cada día... Y yo aquí la cuido hablándole de ti, manteniendo viva tu luz y reviviendo historias”, escribió en una historia de Instagram, donde compartió una fotografía de Daniel con Michaela cuando era bebé.

Además, publicó un certificado que acredita el registro de una estrella con el nombre de Daniel Bisogno, un gesto que, muy posiblemente, realizó pensando en su hija. En el documento se menciona que el registro simboliza que el amor de su papá brilla desde el cielo para acompañarla en cada paso y que siempre estará con ella; incluso se incluyen las coordenadas de la estrella.

Cristina Riva Palacio recuerda a su ex Daniel Bisogno, padre de su hija, con esta publicación.

Por su parte, su hermana Ivette también recordó al conductor con un mensaje en el que destacó cuánto lo extraña y cómo su recuerdo permanece presente, junto al de su madre. Acompañó sus palabras con un video de uno de los cumpleaños de Daniel —a quien llamaban “Agüe”— en el que aparecen su papá, Alex, Michaela y ella celebrando juntos.

“Fuiste el mejor hermano del mundo y siempre te lo hice saber. Te extraño con toda el alma, pero sé que estás en un lugar mejor con nuestra amada Arita. Nos volveremos a encontrar para reírnos de todo y hasta de nosotros mismos, como solíamos hacerlo. Siempre en nuestros pensamientos, siempre en nuestros corazones”, escribió Ivette Bisogno.

Gou Producciones también se sumó al In memoriam en honor a Bisogno, recordando con un video su paso por montajes como "El Tenorio Cómico" y "Lagunilla mi barrio", donde compartió escenario con "Los Mascabrothers", Ariel Miramontes, Alma Cero, El Indio Brayan, Ninel Conde y Maribel Guardia, entre otros.

“Hoy recordamos con amor a Daniel Bisogno. Su talento, su irreverencia y su pasión por el escenario siempre serán parte del alma del Tenorio. Gracias por tantas risas, tantas noches inolvidables y tanto teatro. Aquí sigues, en cada aplauso”, expresó la producción.

