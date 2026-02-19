Más Información

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

El arte de Salón Basalto llegó a La Quiñonera

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

La Orquesta Sinfónica Nacional revela su temporada 2026; 16 conciertos con estrenos, debuts y regresos

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

Premian en EU a la curadora mexicana Tanya Meléndez-Escalante por sus aportaciones como inmigrante 

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

SEDATU dice que avisó en redes de apertura del AGA

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

Adiós a Roger von Gunten, gran artista de la Ruptura

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

“Todos los físicos sueñan con el  CERN y yo estoy aquí”: Nora Patricia Estrada

La muerte de sigue siendo un capítulo abierto para quienes compartieron con él algo más que un foro de televisión. A casi un año de su fallecimiento, el duelo no se ha ido y, para algunos, la ausencia sigue siendo difícil de asimilar.

Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, tras enfrentar varias complicaciones hepáticas que deterioraron su salud en los últimos meses.

Ahora, su excompañera y amiga, publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en el que no sólo recordó algunos de los momentos que pasaron juntos, también admitió que no ha podido superar su pérdida.

“Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás. Si te encontrara te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno", escribió.

Lee también

La exconductora, además, habló sobre la mancuerna que hicieron durante años, dentro de "Ventaneando" y que traspasó los límites de la televisión.

"No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si exista, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar", agregó.

Sarmiento reconoció que, a pesar del tiempo, aún hay pequeñas cosas que sigue teniendo presentes de su amigo y que la hacen pensar que no se ha ido del todo:

“Te fuiste muy pronto y no me hago a la idea de que no existes más en nuestro plano. ¿A dónde se fue tu corazón generoso? ¿Con quiénes estás compartiendo ahora? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa!".

Por último, la periodista se despidió de su amigo con una promesa que va hasta el más allá: "Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte…y tú sabrás reconocerme".

Junto al texto, Atala también publicó fotografías inéditas del presentador, con las que hizo un pequeño recorrido de su estrecha amistad.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce su paradero tras la detención del expríncipe Andrés Foto: (AP Photo/Gero Breloer, File)

¿Dónde están Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia? Se desconoce tras escándalo del expríncipe Andrés

Tiburón ataca a sobrino de Anahí en Tulum y recibe 30 puntadas; “Le hizo bastante daño”, afirmó Jorge D'Alessio. Foto: Captura pantalla Jorge Dalessio- IG /MacPuente-IG

Sobrino de Anahí es atacado por tiburón en Tulum: recibió más de 30 puntadas y así reaccionó su familia

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance. Foto: (Photo by Andy Kropa/Invision/AP, left; and Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)

¿Katy Perry y Justin Trudeau se casan? Amigos revelan preocupación por la rapidez del romance

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina. Foto: AP

¿Lo obligaron a casarse? El ultimátum de Kate Middleton a William que habría contado con el apoyo de la reina

Halle Berry. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se suma a la tendencia ‘sin pantalón’ y deslumbra a los 59 años

[Publicidad]