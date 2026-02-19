La muerte de Daniel Bisogno sigue siendo un capítulo abierto para quienes compartieron con él algo más que un foro de televisión. A casi un año de su fallecimiento, el duelo no se ha ido y, para algunos, la ausencia sigue siendo difícil de asimilar.

Bisogno murió el 20 de febrero de 2025, tras enfrentar varias complicaciones hepáticas que deterioraron su salud en los últimos meses.

Ahora, su excompañera y amiga, Atala Sarmiento publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, en el que no sólo recordó algunos de los momentos que pasaron juntos, también admitió que no ha podido superar su pérdida.

“Llevo días soñando contigo, preguntándome dónde estarás. Si te encontrara te diría que sigue siendo raro intentar acostumbrarme a tu silencio eterno", escribió.

La exconductora, además, habló sobre la mancuerna que hicieron durante años, dentro de "Ventaneando" y que traspasó los límites de la televisión.

"No volví a toparme a ningún colega con quien reírme tanto, ni esa complicidad nuestra en la pantalla. No sé siquiera si exista, porque esa mancuerna que hicimos está difícil de superar", agregó.

Sarmiento reconoció que, a pesar del tiempo, aún hay pequeñas cosas que sigue teniendo presentes de su amigo y que la hacen pensar que no se ha ido del todo:

“Te fuiste muy pronto y no me hago a la idea de que no existes más en nuestro plano. ¿A dónde se fue tu corazón generoso? ¿Con quiénes estás compartiendo ahora? ¿Te acuerdas de nosotros? ¡En dónde estás si yo todavía oigo tu risa!".

Por último, la periodista se despidió de su amigo con una promesa que va hasta el más allá: "Si después de esta vida hay otra, yo voy a buscarte…y tú sabrás reconocerme".

Junto al texto, Atala también publicó fotografías inéditas del presentador, con las que hizo un pequeño recorrido de su estrecha amistad.

