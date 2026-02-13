Más Información

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

El Museo del Louvre vuelve a cerrar salas por inundación; se agrava la cadena de fallas que golpea su reputación

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

La UNAM amaga carreras de letras y se retracta

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

Fraude en el Louvre destapado por la policía; nueve detenidos, incluidos empleados y guías, por venta de entradas y sobreventa de visitas guiadas

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Antes de que subiera al escenario del Estadio GNP, sus seguidores ya formaban largas filas, dispuestos a ver de inicio a fin el show de Gerard Way y compañía.

Pile y Cloecita son un ejemplo: siguen a la banda desde sus inicios y recuerdan con emoción la presentación de MCR en 2007, durante la gira de The Black Parade. “Que resistan, se pone mejor”, dicen ante quienes en su momento aseguraban que seguir a la banda era solo una etapa.

Lidia y Diana también forman parte de esta generación de fans que mantienen viva la pasión por la banda. “La música no tiene edad,fronteras, ni etapas, transciende el tiempo, los gustos y es unidad, entonces como unión en esos tiempos a una determinada corriente de la juventud, hoy está uniendo a esas mismas personas 20 años después con esa misma pasión”, comenta Lidia.

Lee también:

Mientras tanto, a unos pasos del Estadio GNP, en se donaba el Palacio de los Deportes. Podría parecer un choque cultural: los “emos” y las malibandidas compartiendo un mismo día. Sin embargo, el ambiente es de respeto y tolerancia; ambos grupos festejan que cada persona disfrute la música que le gusta.

“La música no tiene barreras. Aunque existan géneros distintos, hay de todo para todos los gustos. La música une, despierta pasión y conecta corazones”, explica Fátima, seguidora del reguetón.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]