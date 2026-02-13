Antes de que My Chemical Romance subiera al escenario del Estadio GNP, sus seguidores ya formaban largas filas, dispuestos a ver de inicio a fin el show de Gerard Way y compañía.

Pile y Cloecita son un ejemplo: siguen a la banda desde sus inicios y recuerdan con emoción la presentación de MCR en 2007, durante la gira de The Black Parade. “Que resistan, se pone mejor”, dicen ante quienes en su momento aseguraban que seguir a la banda era solo una etapa.

Lidia y Diana también forman parte de esta generación de fans que mantienen viva la pasión por la banda. “La música no tiene edad,fronteras, ni etapas, transciende el tiempo, los gustos y es unidad, entonces como unión en esos tiempos a una determinada corriente de la juventud, hoy está uniendo a esas mismas personas 20 años después con esa misma pasión”, comenta Lidia.

Mientras tanto, a unos pasos del Estadio GNP, en El Malilla se donaba el Palacio de los Deportes. Podría parecer un choque cultural: los “emos” y las malibandidas compartiendo un mismo día. Sin embargo, el ambiente es de respeto y tolerancia; ambos grupos festejan que cada persona disfrute la música que le gusta.

“La música no tiene barreras. Aunque existan géneros distintos, hay de todo para todos los gustos. La música une, despierta pasión y conecta corazones”, explica Fátima, seguidora del reguetón.

