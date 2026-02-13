Un mensaje escrito en un espejo sobre la arena de la playa anuncia la nueva etapa que Jesselys, hija de Daddy Yankee, está por vivir: “Baby coming… agosto 2026”. La joven celebra la llegada de su primer hijo junto a Carlos Olmo, con quien contrajo matrimonio en octubre de 2025.

En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió un emotivo video en el que aparece disfrutando de las olas junto a su esposo. Caminan por la orilla vestidos con trajes blancos a juego, tomados de la mano, con sonrisas y miradas cómplices.

La grabación concluye con la pareja reflejada en el espejo besándose, mientras aparece el ultrasonido del bebé. “Un poquitito de ti y un poquitito de mí. Una promesa de Dios”, escribió la también maquilladora.

La joven explicó que habían esperado el momento adecuado para dar la noticia, asegurándose de que el embarazo fuera saludable, ya que meses atrás sufrieron un aborto espontáneo: “Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: ¡vamos a ser papás!”.

La pareja también agradeció a sus seguidores por acompañarlos de cerca en su historia de amor.

Lee también: Los 50 años de Daddy Yankee: de jefe del reggaetón a artista cristiano

Entre los comentarios, Mireddys, la expareja de Daddy Yankee y madre de Jesselys, escribió sencillamente: “Teamabuelita”, mientras que Ramón Luis Ayala Rodríguez no se ha pronunciado en la publicación.

Respecto a su padre, aunque Jesselys mantenía una relación cercana con él, actualmente están distanciados debido al proceso de divorcio entre sus padres, que ha tenido gran visibilidad mediática.

Jesselys celebró su boda en una ceremonia privada junto a Carlos Olmo, describiéndolo en Instagram como “el amor de mi vida”. En la publicación presumió sus anillos de boda y compartió imágenes del brazo de Mireddys, mientras que no se reportó la presencia de su famoso padre en el evento.

Lee también: Exesposa de Daddy Yankee vuelve a los tribunales y reclama 50 millones de dólares al cantante