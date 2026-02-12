Si todavía no tienes boletos para My Chemical Romance y el concierto en Ciudad de México ya está encima, no eres el único. La alta demanda agotó la venta general, pero eso no significa que no haya opciones.

Además de explicarte cómo conseguir boletos de última hora usando StubHub, aquí encontrarás información clave del concierto: horarios, setlist esperado, ambiente y recomendaciones para llegar preparado.

Cómo conseguir boletos de última hora para My Chemical Romance

Aunque el concierto esté oficialmente “agotado”, muchos asistentes revenden sus entradas conforme se acerca la fecha. Para eso, plataformas como StubHub funcionan como herramienta de búsqueda y compra.

Cómo usar StubHub para encontrar boletos

Entra a StubHub México. Busca “My Chemical Romance CDMX”. Revisa las zonas disponibles (cancha o gradas). Compara precios según ubicación. Compra y recibe tus boletos digitales.

En eventos masivos, la disponibilidad cambia constantemente, especialmente en las 48 horas previas.

Sede, horarios y cómo llegar

El concierto se realiza en el Estadio GNP Seguros, un recinto grande que suele implicar filas largas y salidas complicadas.

Apertura de puertas: entre 16:30 y 17:30 horas

Inicio del concierto: alrededor de las 21:00 horas

Duración aproximada: entre 2 y 2.5 horas

Llega al menos dos horas antes, incluso si tu boleto es numerado. Los accesos suelen saturarse y el tráfico en la zona se complica desde media tarde.

Transporte y salida

Metro y Metrobús funcionan, pero van llenos al finalizar.

Apps como Uber o Didi aplican tarifa dinámica.

Caminar varias cuadras antes de pedir transporte puede ahorrar tiempo.

Si vas en auto, toma foto del lugar donde estacionaste.

Setlist esperado: por qué este concierto es especial

El regreso de My Chemical Romance no es un show cualquiera. La expectativa apunta a un repertorio con fuerte enfoque en The Black Parade, uno de los discos más importantes de su carrera.

El público espera escuchar temas como:

Welcome to the Black Parade

Famous Last Words

I Don’t Love You

Teenagers

No se trata solo de un concierto de “grandes éxitos”, sino de una experiencia narrativa, con momentos intensos, silencios emotivos y coros masivos.

Qué llevar y qué evitar

Recomendado:

Celular con batería suficiente

Identificación oficial

Tarjeta y algo de efectivo

Tapones para oídos

Evita llevar:

Mochilas grandes

Paraguas rígidos

Objetos metálicos

Cámaras profesionales

Las revisiones suelen ser estrictas y cualquier objeto prohibido puede retrasar tu acceso.

¿Vale la pena buscar boletos a última hora?

Este no es un concierto cualquiera. Es una experiencia intensa, nostálgica y emocionalmente demandante. Miles de personas cantando al mismo tiempo canciones que marcaron una generación.

Si aún no tienes boletos para My Chemical Romance, usar StubHub como herramienta puede ser tu última oportunidad de entrar al estadio y vivirlo en persona.

Porque cuando suene Welcome to the Black Parade, no querrás estar escuchándola desde afuera.