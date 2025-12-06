Eduardo Manzano no sólo hizo reír a los mexicanos: los acompañó.

Sus personajes, del presumido Gordolfo al testarudo Don Teofilito, marcaron la televisión de las décadas de 1960 y 1970, quedando inscritos en la memoria colectiva de un país que aprendió a reconocerse en sus exageraciones y ocurrencias.

Y en este siglo, su Don Arnoldo llevó a nuevas generaciones un humor familiar, limpio y entrañable.

Junto con Enrique Cuenca cultivó un humor negro fino, agudo y a veces inesperado, que convirtió a Los Polivoces en un fenómeno irrepetible en México.

Junto a Enrique Cuenca formó el dúo cómico Los Polivoces en 1960 y debutaron en el Teatro Ideal. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

Del éxito del dueto se derivaron películas como El aviso inoportuno, en 1968 y ¡Ahí madre!, de 1970. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

El comediante de pulso preciso, actor de instinto, el hombre que convirtió la risa blanca en un lugar seguro, falleció ayer a los 87 años de edad de causas naturales.

Según sus hijos, no vivió en el pasado. Quería ser recordado simplemente como un instrumento de Dios para entretener al público sin importar el tiempo.

Así lo recordó ayer su hijo Eduardo Jr.: como un hombre que trabajó durante más de 65 años con la única razón de hacer reír.

Su carrera, que comenzó como imitador de voces, lo llevó a encarnar en la televisión a personajes tan icónicos como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito, Wash and Wear y más recientemente, al abuelo Arnoldo López, arrancado carcajadas de las audiencias en distintas generaciones.

Manzano Jr. fue el encargado ayer de dar a conocer los detalles de la muerte de su padre, misma que ocurrió la noche del jueves por un paro respiratorio.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios. La muerte del rey, se fue dormido en un hospital resguardado por médicos”, escribió más tarde.

Su hija mayor, Mariela, compartió ayer durante las exequias que, pese a las sugerencias de los médicos, tanto la familia como su padre decidieron dejar que la naturaleza tomara su curso.

Tras su separación de Cuenca, estelarizó su propio programa, El show de Eduardo II (1976 a 1981). Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

Gracias a su actuación en la cinta Club Eutanasia (2005) obtuvo un premio Diosa de Plata en 2006. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

“Hubo un punto en el que nos dijeron, ‘bueno, si hacemos una intervención y cortamos acá y allá...’ Y la realidad es que elegimos que estuviera tranquilo y en paz. Fue un acompañamiento muy bendecido, no creo que todo el mundo se pueda ir tan amado”.

Eduardo hijo contó cual fue el última pensamiento de su padre...

“Me dijo: ‘Quisiera ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde el gozo’. Entonces, creo que él, ahorita a donde esté, está satisfecho porque lo logró, supo a lo que vino a este mundo y se fue con honores”.

Profesional hasta el final

Jorge Ortiz de Pinedo, uno de sus grandes compañeros en los últimos 15 años de vida y carrera gracias al programa Una familia de diez, fue de los primeros en llegar a la funeraria, donde recordó cómo Eduardo comenzó su carrera junto a su padre, Oscar Ortiz de Pinedo.

En 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Empieza su carrera con mi papá y termina de alguna manera conmigo haciendo de mi papá. Es un hombre muy querido, admirado”, dijo.

Recordó que tenía mucha profesionalidad a la hora de trabajar.

“No vayan a creer que porque lo vieran echando relajo en los programas y en sus personajes era un señor nada más de relajiento. No, era súper profesional, él era amante del trabajo, le gustaba muchísimo”.

La última morada de Eduardo Manzano será junto a sus padres en la Ciudad de México. Ortiz de Pinedo indicó que su amigo será cremado hoy a las 11:00 horas.

Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL