Más Información

Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad

Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad

“Que el México de los libros le gane al México de las armas”: Serrat

“Que el México de los libros le gane al México de las armas”: Serrat

Íntimo, complejo y multifacético, “El Corcito” en un riguroso catálogo de arte

Íntimo, complejo y multifacético, “El Corcito” en un riguroso catálogo de arte

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

no sólo hizo reír a los mexicanos: los acompañó.

Sus personajes, del presumido Gordolfo al testarudo Don Teofilito, marcaron la de las décadas de 1960 y 1970, quedando inscritos en la memoria colectiva de un país que aprendió a reconocerse en sus exageraciones y ocurrencias.

Y en este siglo, su Don Arnoldo llevó a nuevas generaciones un humor familiar, limpio y entrañable.

Junto con Enrique Cuenca cultivó un humor negro fino, agudo y a veces inesperado, que convirtió a Los Polivoces en un fenómeno irrepetible en México.

Junto a Enrique Cuenca formó el dúo cómico Los Polivoces en 1960 y debutaron en el Teatro Ideal. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Junto a Enrique Cuenca formó el dúo cómico Los Polivoces en 1960 y debutaron en el Teatro Ideal. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Del éxito del dueto se derivaron películas como El aviso inoportuno, en 1968 y ¡Ahí madre!, de 1970. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Del éxito del dueto se derivaron películas como El aviso inoportuno, en 1968 y ¡Ahí madre!, de 1970. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

Lee también

El comediante de pulso preciso, actor de instinto, el hombre que convirtió la risa blanca en un lugar seguro, falleció ayer a los 87 años de edad de causas naturales.

Según sus hijos, no vivió en el pasado. Quería ser recordado simplemente como un instrumento de Dios para entretener al público sin importar el tiempo.

Así lo recordó ayer su hijo Eduardo Jr.: como un hombre que trabajó durante más de 65 años con la única razón de hacer reír.

Su carrera, que comenzó como imitador de voces, lo llevó a encarnar en la televisión a personajes tan icónicos como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito, Wash and Wear y más recientemente, al abuelo Arnoldo López, arrancado carcajadas de las audiencias en distintas generaciones.

Lee también

Manzano Jr. fue el encargado ayer de dar a conocer los detalles de la muerte de su padre, misma que ocurrió la noche del jueves por un paro respiratorio.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios. La muerte del rey, se fue dormido en un hospital resguardado por médicos”, escribió más tarde.

Su hija mayor, Mariela, compartió ayer durante las exequias que, pese a las sugerencias de los médicos, tanto la familia como su padre decidieron dejar que la naturaleza tomara su curso.

Tras su separación de Cuenca, estelarizó su propio programa, El show de Eduardo II (1976 a 1981). Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Tras su separación de Cuenca, estelarizó su propio programa, El show de Eduardo II (1976 a 1981). Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Gracias a su actuación en la cinta Club Eutanasia (2005) obtuvo un premio Diosa de Plata en 2006. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Gracias a su actuación en la cinta Club Eutanasia (2005) obtuvo un premio Diosa de Plata en 2006. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial

Lee también

“Hubo un punto en el que nos dijeron, ‘bueno, si hacemos una intervención y cortamos acá y allá...’ Y la realidad es que elegimos que estuviera tranquilo y en paz. Fue un acompañamiento muy bendecido, no creo que todo el mundo se pueda ir tan amado”.

Eduardo hijo contó cual fue el última pensamiento de su padre...

“Me dijo: ‘Quisiera ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde el gozo’. Entonces, creo que él, ahorita a donde esté, está satisfecho porque lo logró, supo a lo que vino a este mundo y se fue con honores”.

Profesional hasta el final

Jorge Ortiz de Pinedo, uno de sus grandes compañeros en los últimos 15 años de vida y carrera gracias al programa Una familia de diez, fue de los primeros en llegar a la funeraria, donde recordó cómo Eduardo comenzó su carrera junto a su padre, Oscar Ortiz de Pinedo.

En 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
En 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie Una familia de diez, junto a Jorge Ortiz de Pinedo. Fotos: Archivo / EL UNIVERSAL y Especial
Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Lee también

“Empieza su carrera con mi papá y termina de alguna manera conmigo haciendo de mi papá. Es un hombre muy querido, admirado”, dijo.

Recordó que tenía mucha profesionalidad a la hora de trabajar.

“No vayan a creer que porque lo vieran echando relajo en los programas y en sus personajes era un señor nada más de relajiento. No, era súper profesional, él era amante del trabajo, le gustaba muchísimo”.

La última morada de Eduardo Manzano será junto a sus padres en la Ciudad de México. Ortiz de Pinedo indicó que su amigo será cremado hoy a las 11:00 horas.

Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano Martínez, en el funeral. Fotos: César González y Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]