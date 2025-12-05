Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al comediante con las mejores frases e imágenes

Más Información
Mundial 2026: así es el Kennedy Center, recinto de Washington DC donde se llevará a cabo el Sorteo Final
Este 5 de diciembre, el actor Eduardo Manzano falleció, así lo dio a conocer su hijo, en sus redes sociales.
Por lo anterior, usuarios se despidieron del reconocido comediante que murió a los 87 años.
Vinculado por décadas en el medio artístico, Eduardo Manzano por años creó una carrera sólida, constante y llena de éxitos.
Los personajes que creó —como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y “Wash and Wear”— consolidaron su fama.
Usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes
La noticia desató que decenas de personas se despidieron de quien por años provocó risas y compañía, con las mejores frases e imágenes.
Algunos usuarios compartieron imágenes de sus primeros personajes:
Mientras que otros lo recordarán en sus personajes más recientes:
