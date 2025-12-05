Más Información

Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al comediante con las mejores frases e imágenes

Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al comediante con las mejores frases e imágenes

Este 5 de diciembre, el actor falleció, así lo dio a conocer su hijo, en sus redes sociales.

Por lo anterior, usuarios se despidieron del reconocido comediante que murió a los 87 años.

Vinculado por décadas en el medio artístico, Eduardo Manzano por años creó una carrera sólida, constante y llena de éxitos.

Los personajes que creó —como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y “Wash and Wear”— consolidaron su fama.

Usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes

La noticia desató que decenas de personas se despidieron de quien por años provocó risas y compañía, con las mejores frases e imágenes.

Algunos usuarios compartieron imágenes de sus primeros personajes:

Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X

Mientras que otros lo recordarán en sus personajes más recientes:

Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X
Muere Eduardo Manzano: usuarios despiden al actor con las mejores frases e imágenes. Fuente: X

