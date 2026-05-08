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A lo largo de todo el año las se dedican a cuidar y consentir a su familia, por eso es justo que al menos un día al año se alejen de las labores del hogar y pasen un día de ocio, donde disfruten de buena música y grandes historias, y aquí les damos algunas opciones.

Enrique Guzmán y Angélica María. La despedida

Después de seis décadas juntos, estos amigos se despiden de sus shows como pareja y han decidido regalarle a sus seguidores un concierto con lo mejor de su repertorio, además de compartir anécdotas de su amistad y las películas que realizaron juntos, entre algunas sorpresas que la llamada "novia de México" y el rockanrolero aseguraron tienen para su público.

¿Dónde? Auditorio Nacional, 10 de mayo, 17:00 horas.

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Los huevos de mi madre

Norma Lazareno y Fernando Botero le regalan al público una comedia entrañable, donde un hombre cuenta sus desgracias en el amor, acompañando sus confidencias con algunas canciones, pero con la inoportuna y divertida intervención de su madre, quien le hace ver los defectos de todas y cada una de sus novias, pero sobre todo la apremiante necesidad de que él comience a tomar las riendas de su vida.

¿Dónde? Nuevo Teatro Silvia Pinal, hasta el 27 de mayo, miércoles 20:00 horas.

Yo nunca he estado en Dublín

Con las actuaciones de Mónica Huarte, Silverio Palacios, Miguel Tercero y Daniela Méndez, se cuenta la historia de Luz María y Javier, un matrimonio en apariencia armonioso pero detrás la puerta con muchos conflictos; aún así en plena noche de Navidad, acompañados de su hijo Martín, esperan emocionados el regreso de su hija Verónica, quien ha vivido los últimos tres años en Londres, pero a su llegada hará una revelación que cambiará todo.

¿Dónde? Foro Shakespeare, hasta el 8 de julio, miércoles 20:30 horas.

Foto: Instagram
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Despechadas

Para que canten a todo pulmón canciones de amor y desamor, este espectáculo ha reunido a las intérpretes más poderosas de los 80 y 90, como Rocío Banquells, Denisse De Kalafe, Manoella Torres, Maria Conchita Alonso, María del Sol, Prisma y Lila Deneken, quienes les harán pasar una noche de recuerdos, desahogo y empoderamiento femenino.

¿Dónde? Auditorio Nacional, 8 de mayo, 20:30 horas.

Orquídeas de primavera

Si andan buscando qué regalar a mamá, es mucho mejor si la llevan a escoger algún ejemplar de esta expo-venta, donde además de contar con una amplia oferta expositores, podrán tomar talleres y charlas que les ayudarán a conocer un poco más de esta hermosa y delicada flor, cómo es su cuidado y hasta de qué manera se pueden reproducir de una manera responsable.

¿Dónde? Museo Franz Mayer, 9 y 10 de mayo, de 10:00 a 17:00 horas.

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