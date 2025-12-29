Más Información

Galería Karen Huber y su larga apuesta por la pintura

Abel Quezada Rueda, en diálogo con sus maestros

IMER cancela otra emisión cultural: después de 21 años sale del aire programa del historiador Javier Garciadiego

El caos navideño y la cancelación del impuesto a videojuegos violentos en los memes de la semana

Gandallas en el Día de los Inocentes

A poco más de tres meses de que la policía de Los Ángeles descubriera el cuerpo de una joven en un Tesla, propiedad del rapero , el caso ha dado un nuevo giro.

De acuerdo con información publicada por TMZ, aunque al inicio D4vd ni siquiera figuraba como sospechoso, ahora podría enfrentar cargos por homicidio.

Según el medio estadounidense, fuentes cercanas al caso revelaron que el jurado investigativo, encargado de reunir testimonios, es en realidad el encargado de votar una posible acusación formal.

Incluso, afirman que la fiscal del caso, Beth Silverman, junto con otras autoridades, considera que existen elementos suficientes para sostener que el artista estuvo involucrado en los hechos.

Fue en septiembre de este año cuando se reportó el hallazgo de un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, dentro del maletero de un coche registrado a nombre del cantante y más tarde se identificó a la víctima como Celeste Rivas, una adolescente de 15 años.

Las causas de la muerte no pudieron ser determinadas por los forenses, y más tarde, un juez pidió al departamento policial no compartir información del caso.

D4vd, hasta el momento no ha hablado respecto al caso, tampoco ha sido detenido ni señalado, formalmente, como sospechoso. Sin embargo, su carrera sí se ha visto afectada, pues tuvo que cancelar su gira mundial y se mantiene alejado del foco público.

El portal también aseguró que el jurado podría continuar escuchando a más testigos hasta febrero, por lo que no se espera una acusación inmediata.

[Publicidad]