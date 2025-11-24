El caso de homicidio en el que se ha visto involucrado el rapero D4vd dio un nuevo giro legal, esto luego de que el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles eliminara toda la información de sus registros públicos.

Recordemos que, el pasado 8 de septiembre, la policía del condenado reportó el descubrimiento de un cuerpo al interior de un Tesla abandonado. El hallazgo cobró relevancia cuando se dio a conocer que la víctima era una niña de 15 años, identificada como Celeste Rivas, y que el automóvil pertenecía a la estrella musical.

Ahora, y acuerdo con la cadena NBC Los Angeles, se ha emitido una orden judicial para frenar la divulgación pública de cualquier detalle del caso; y es que, aún existe una investigación abierta.

“Ningún registro ni detalle podrá publicarse en el sitio web hasta nuevo aviso”, explicó el Médico Forense Jefe, Dr. Odey Ukpo, en un comunicado.

El mandato, emitido el pasado 21 de noviembre, incluye las causas y forma de la muerte; así como los resultados del informe médico, datos que serían pieza clave en las averiguaciones.

“Este es un caso de homicidio por robo a mano armada en curso, y el propósito de la orden judicial es garantizar que el la policía reciba información antes que el público”, declaró a la cadena el capitán Mike Bland.

Sin embargo, la resolución, que ya había sido denegada anteriormente, sale a la luz justo cuando fuentes cercanas al departamento confirmaron que D4vd formaba parte de una lista de sospechosos y que se manejaba la existencia de un segundo que ayudó a deshacerse del cuerpo.

Como parte de las diligencias, los detectives registraron una casa en Hollywood Hills donde el cantante se había alojado, además, se sabe que ni él ni sus abogados han aceptado cooperar con los investigadores.

Hasta el momento no hay ninguna acusación formal contra el rapero; sin embargo, el caos ya ha afectado a su carrera, pues tuvo que cancelar su gira mundial tras ser relacionado con el homicidio.

