Mijares conquista el Auditorio Nacional

Son ya cuatro décadas sobre el escenario para Manuel Mijares, así que puso toda su experiencia y talento en el concierto sinfónico que ofreció el pasado jueves en el Auditorio Nacional, donde dio al público momentos inolvidables, como Lucero Mijares cantando con él o demostrando que no canta tan mal las arias de ópera.

“No se murió el amor”, “Corazón salvaje”, “Poco a poco”, “Tan sólo”, “Me acordaré de ti” y “Siempre”, “Que nada nos separe” son algunos de los temas que interpretó, acompañado por una orquesta de 45 músicos y 10 coristas, dándole frescura a estos clásicos del pop en español.

Entre sus invitados de la noche estuvo el tenor Javier Camarena, quien hizo que Mijares mostrara uno de sus talentos menos conocidos: su habilidad para cantar ópera. Juntos interpretaron “Il Mondo”, “Por ti volaré” y “Nessun Dorma”, e incluso hicieron dúo con “No hace falta”. Su hija Lucero Mijares fue otra de las sorpresas, al aparecer a la mitad de la canción “Amor”; el cantante, sorprendido, la abrazó mientras ella continuó con el tema.

Un homenaje a José José y Emmanuel, algo de trova y la canción que escribió para su padre, “Te extraño”, también formaron parte de la velada, que quedó grabada en video.

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María Elena Saldaña hace equipo con su hija

No es raro ver a la actriz y comediante María Elena Saldaña ir y venir acompañada de su hija Belén. Su relación va más allá de lo familiar, ya que la joven de 29 años se ha convertido en su mano derecha y quien se encarga de la logística de su agenda, además de resolver distintos asuntos, según compartieron en entrevista con la periodista Matilde Obregón.

Saldaña reconoció que su hija “la trae en corto”, pues cuando por alguna razón olvida algún pendiente, Belén está ahí para recordárselo. Una de las grandes pasiones de la joven es la cocina, disciplina que llegó a estudiar de forma profesional, aunque tuvo que hacer una pausa por la carga de trabajo que implica acompañar a su madre.

Esto no ha sido un problema para Belén, quien aseguró que le gusta trabajar con ella. Ambas tienen un acuerdo: puede pedirle lo que necesite y su madre se lo cumplirá sin objeción.

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La nostalgia subió al escenario

Artistas que marcaron toda una época, el grupo Mocedades y Napoleón unieron su talento para la gira “Vives Tú Sinfónico”, con la que llegaron al Auditorio Nacional, donde el público vivió una noche de recuerdos a través de la música.

Mocedades abrió el concierto con “El vendedor”. Rosa Rodríguez, José María Santamaría, José Miguel González, Idoia Uranga y Nando González transportaron al público a los años 70. “Talismán”, “Pange Lingua”, “Tómame o déjame”, “Desde que tú te has ido” y “Peregrina” formaron parte del repertorio.

Después llegó el turno de Napoleón, quien compartió anécdotas sobre cómo surgieron canciones como “Eres”, “Leña verde”, “Amor de habitación”, “Celos”, “Después de tanto”, “30 años” y “Sin tu amor”.

Al final, el público pidió otra canción, por lo que Napoleón invitó nuevamente a Mocedades al escenario para interpretar juntos “Eres tú” y cerrar con “Eres”.

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Natalia Jiménez se metió en problemas

El fin de semana pasado, la cantante española Natalia Jiménez tuvo una participación especial en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, pero ese mismo día también tenía un compromiso con Carlos Rivera, quien celebraba su cumpleaños número 40 en Huamantla, Tlaxcala.

Para llegar, ideó un plan que le generó críticas. La cantante compartió un video en el que muestra cómo se trasladó en una ambulancia, con sirenas encendidas, para llegar a tiempo al festejo.

“Esta fue mi aventura para llegar del Vive Latino a la fiesta de cumpleaños de mi Carlos Rivera; síganme los buenos. Carlitos, ahí voy, de que llegó, llegó”, se le escucha decir.

La acción provocó cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios criticaron el uso de un vehículo de emergencia para fines personales. Hasta el momento, la cantante no ha respondido.

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Angélica Vale encuentra consuelo en México

Después de un año complicado por su proceso de divorcio, Angélica Vale regresa a México con la tercera edición de “Juego de Voces”, proyecto que le ha ayudado a encontrar estabilidad emocional.

“El año pasado ya me estaba separando. Fue un poquito más fuerte porque le dimos la noticia a los niños y estábamos acabando de hacer el programa”, comentó en entrevista.

Al retomar este proyecto con TelevisaUnivision, la actriz enfrenta nuevamente la distancia con sus hijos, Angélica Masiel y Daniel, quienes viven en Los Ángeles. A pesar del apoyo de su madre, Angélica María, y de su expareja Otto Padrón, reconoce que le pesa estar lejos de ellos.

“Pero México siempre me cura. Llegar a México y echarme unos buenos tacos, hablar español, el olor de Televisa… me reconfortan”.

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