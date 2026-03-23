El uso de una ambulancia privada para trasladarse del Vive Latino a una fiesta en Huamantla, Tlaxcala, desató fuertes críticas contra Natalia Jiménez.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando la española publicó en redes sociales la travesía que tuvo que realizar para llegar al festejo de cumpleaños de Carlos Rivera, y que incluyó un viaje en ambulancia y otro más en helicóptero.

Natalia fue duramente cuestionada por los usuarios, quienes la tacharon de irresponsable por utilizar este tipo de recursos para fines personales; algunos, incluso, pidieron sanciones, sobre todo por el uso indebido de la sirena y luces de emergencia para transitar entre el tráfico.

Lee también Natalia Jiménez y las múltiples críticas que recibió por usar ambulancia como "taxi": "deberían existir multas severas"

Sin embargo, Jiménez no es la única famosa que han abusado de sus privilegios para usar recursos públicos o facilidades que podrían estar fuera de la ley.

Otros casos documentados

Paris Hilton. En 2010, la socialité pasó las celebraciones de año nuevo en Cabo San Lucas junto a varios de sus amigos. Lo que llamó la atención es que los 22 millones que gastó, fueron cubiertos con recursos públicos, según documentos del ya extinto Consejo de Promoción Turística de México.

Jennifer Lopez (2010). Participó en campañas de promoción turística impulsadas por el Consejo de Promoción Turística de México, donde se cubrieron gastos de producción y promoción con recursos públicos. El proyecto fue criticado por el costo y su efectividad.

Laura Bozzo. La llamada "Señorita Laura" sumó un nuevo escándalo a su ya larga lista en 2013, cuando abordó un helicóptero del grupo "Relámpagos", destinado a emergencias, para trasladarse a las zonas afectadas por los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero y grabar un episodio de su programa.

Marco Antonio Regil y Eugenio Derbez. El conductor y el comediante mexicano se convirtieron en centro de críticas en 2015, cuando ocuparon un helicóptero del Estado mexicano para trasladarse a un evento oficial en Valle de Bravo.

Belinda. En febrero de 2016, Belinda viajó en un helicóptero de la Policía michoacana para saludar al Papa Francisco durante su visita a México.

Angelina Jolie y Salma Hayek. Uno de los casos más recientes es el de la mexicana y la actriz estadounidense. Ambas utilizaron un helicóptero del gobierno de Veracruz para trasladarse en la región de Los Tuxtlas. El hecho fue confirmado por autoridades locales, que lo justificaron por motivos logísticos, pero generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Lee también Natalia Jiménez, de La Quinta estación a estar en medio de la polémica por una ambulancia