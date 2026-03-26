La noche de este miércoles pudo haber sido una más en la Ciudad de México, pero para quienes se dieron cita en el Auditorio Nacional, se convirtió en un viaje directo a la nostalgia. José María Napoleón y Mocedades no solo ofrecieron un concierto, sino una velada cargada de recuerdos, romance y canciones que han resistido el paso del tiempo.

Como parte de la gira “Vives Tú Sinfónico”, la agrupación española y el llamado “Poeta de la canción” unieron sus voces para rendir homenaje a los grandes clásicos, acompañados por una orquesta que aportó un aire majestuoso a cada interpretación.

Mocedades fue el encargado de abrir la noche. Desde su aparición en el escenario, quedó claro que su legado sigue más vivo que nunca. Con “El vendedor”, el grupo, integrado por Rosa Rodríguez, José María Santamaría, José Miguel González, Idoia Uranga y Nando González, transportó al público a los años 70.

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El silencio se apoderó del recinto tras el primer tema, hasta que los metales irrumpieron con “Talismán”, interpretado al unísono y provocando una ola de emociones entre los asistentes.

El repertorio continuó con fuerza: “Pange Lingua”, “Tómame o déjame”, “Desde que tú te has ido” y “Peregrina”.

Uno de los momentos más especiales llegó con “Charango”, cuando invitaron al escenario a Izaskun Uranga. Su voz, intacta, provocó una ovación entre quienes han seguido a la agrupación durante más de cinco décadas.

La nostalgia continuó con: “Donde estás corazón” y “Quién te cantará”.

La conexión con México se hizo evidente cuando José Miguel González tomó la palabra para compartir su sentir con el público:

“Donde cantábamos nuestras canciones con Mariachis y algunas de vuestras canciones hoy no los hemos traído, pero les vamos a cantar para que sientan que nuestra corazón late la mitad mexicano.y mitad español”.

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El mensaje dio paso a un momento profundamente emotivo con “México en la piel” y “No volveré”, coreadas por el público con orgullo. A ellas se sumaron “El andariego”, “Le llamaban loca”, “La otra España” y “Amor de hombre”.

Sin pausa, la orquesta tomó el protagonismo con una versión instrumental de “Eres”, preparando el terreno para la llegada de Napoleón.

Con “Leña Verde”, el cantautor mexicano confirmó que su esencia permanece intacta. La conexión fue inmediata: parejas se tomaban de las manos, mientras otros simplemente se dejaban llevar por la emoción.

Tras interpretar “Amor de habitación”, Napoleón se dirigió al público con su característico humor:

“Ciudad queridísima de México. Qué alegría volver y cantar estas canciones. Unas de ellas se han quedado medio viejitas, pero dicen que todas las viejas son buenas, hablando de canciones y no saben que gusto tengo de cantar para todos y todas”

El repertorio continuó con una selección de sus temas más representativos:

“Celos”, “Después de tanto”, “30 años”, “Sin tu amor”,“Medley José José”, “Pajarillo”, “Ella se llamaba Martha”, “Hombre” y “Eres”.

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Cuando la noche parecía llegar a su fin, el público pidió una más. Napoleón respondió invitando nuevamente a Mocedades al escenario para interpretar juntos “Eres tú”, en un momento que unió generaciones.

El cierre llegó con “Vive”, una interpretación que resonó como un recordatorio de seguir adelante pese a las adversidades.

Así, “Vives Tú Sinfónico” se consolidó como una experiencia intergeneracional: mientras algunos revivían sus mejores años, otros descubrían, de la mano de sus padres, el poder de una música que sigue tocando fibras profundas.

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