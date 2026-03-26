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Pasión futbolera, en exhibición en el Franz Mayer

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Las vueltas que da la dinastía Aguilar. Mientras Amanda Miguel le "hizo el feo" a Ángela Aguilar al asegurar que no le llama la atención su voz, paró unos de sus conciertos para saludar a otro miembro de la famosa familia: Majo Aguilar.

Majo asistió al concierto que la argentina dio el pasado fin de semana en Colima, y cuando esta la reconoció pidió al público su que le ofrecieran un aplauso. Más tarde la recibió en backstage, donde convivieron y hasta se tomaron fotos que después compartieron en redes sociales.

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El costoso libro para celebrar los “40 años” de Pandora

Las Pandora sí que saben de negocios. Para festejar sus cuatro décadas de trayectoria, las integrantes del grupo presentaron su libro “40 años”, donde comparten anécdotas dentro y fuera de los escenarios.

Isabel y Mayte Lascurain junto a Fernanda Meade celebraron orgullosas la publicación que cuesta alrededor mil 600 pesos y que sólo está disponible en Amazon por ahora. Sin embargo, para Mayte, lo relevante no es el precio, sino los detalles:

“Hay un detalle precioso. Se ve el número 40 y en el centro tuvieron la idea de poner nuestra canción ‘Cómo te va mi amor’”, explicó antes de firmar autógrafos a quienes ya lo habían comprado.

La agrupación presentó su libro en el Museo Soumaya. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.
La agrupación presentó su libro en el Museo Soumaya. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.

Bárbara Torres trabaja entre la “Menopausia” y los rosarios

Lo que empezó como una forma de relajarse terminó convirtiéndose en negocio para Bárbara Torres; y es que, mientras recorre el país con la obra “Menopausia. La culpa es de las hormonas”, la actriz también está sacando pedidos… pero de rosarios, un emprendimiento que comenzó casi por accidente y que ahora le está dejando ganancias.

El negocio ya creció tanto que pasó de armar piezas en la mesa del comedor a montar su propio taller en casa, e incluso ya contempla contratar ayuda para cumplir con la demanda. Entre funciones y pedidos, la actriz encontró una nueva faceta: la de empresaria, impulsada por algo que, según ella misma, nació más por fe y desestrés que por dinero.

La actriz Bárbara Torres. Foto: Padma PR
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