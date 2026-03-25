En los pasillos del cine ya se empieza a escuchar un rumor de esos que hacen temblar, literal: Godzilla podría regresar a México. Trabajadores del medio comentan que una nueva producción del monstruo japonés tiene en la mira a la Ciudad de México como locación. No sería la primera vez: antes de la pandemia ya se filmó una escena en la Plaza de Santo Domingo para “Godzilla: el rey de los monstruos”.

Ahora la duda no es si volverá, sino en qué formato. Algunos aseguran que se trataría de una nueva película; otros dicen que podría ser parte de la serie “Monarch”, cuya segunda temporada acaba de estrenarse. Sea cine o streaming, lo cierto es que el lagarto más famoso del mundo ya tiene dirección… y apunta al Centro Histórico.

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Samo llega tarde… para aclarar por qué no llegó al show con Camila

Samo convocó a una conferencia para explicar su ausencia en el Festival de las Fresas, pero terminó confirmando otra cosa: que la puntualidad sigue sin ser su fuerte. El evento, citado a las 13:00 horas, arrancó una hora tarde y con fallas técnicas que hicieron que varios medios se fueran antes de escuchar lo más relevante.

Y lo más relevante sí llegó… pero tarde. El cantante dejó ver que su futuro en Camila no está asegurado. “Tengo contrato hasta diciembre de 2026. Me encantaría que fueran muchos años más, pero no depende de mí”, soltó. Entre retrasos, salidas anticipadas y declaraciones a destiempo, el mensaje fue claro: no solo la conferencia empezó tarde… sino que todo en él parece estar a destiempo.

El integrante de Camila convocó a una rueda de prensa para responder a Mario Domm. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.

Susana Zabaleta balconea a Yordi… por no ir “de a gratis”

Susana Zabaleta no necesita un backstage para decir las cosas. Durante su concierto en el Lunario, frente a todos, decidió ventilar en pleno escenario una queja muy personal: Yordi Rosado nunca acepta sus invitaciones.

“Te invité al Metropolitan y no fuiste… te invité a no sé qué y ni pagó el cabrón”, soltó riendo y reclamándole, mientras el conductor solo atinaba a sonreír, con la cara ya más roja que el telón. Se dice, y Susana lo corroboró, que en el espectáculo hay algo peor que no pagar boleto… no ir aunque te lo regalen. Al menos al Lunario sí se dignó a acudir.

La cantante mexicana Susana Zabaleta durante su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Foto: Archivo, EL UNIVERSAL

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