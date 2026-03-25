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La hija menor de , Rafaela, se sigue preparando para triunfar en el ámbito artístico como su padre y su abuela, la actriz Verónica Castro; la niña de 11 años, hija de la colombiana Paola Eraso, reapareció en su cuenta de Instagram y mostró su faceta como modelo en una serie de fotografías.

De los tres hijos que tiene Cristian, Rafaela ha sido la que más ha tenido exposición mediática, desde que era una niña, su abuela presumía su talento musical y para el baile; en varios videos aparece o tocando el piano o bailando con gracia.

En 2019 debutó en la televisión junto a su abuela en el programa "Pequeños gigantes", donde Verónica era coach; la niña ha dicho en diversas ocasiones que quiere ser como su papá de famosa y que se inspira en su paisana Shakira, quien canta, baila y compone sus canciones.

Lee también:

Rafaela Castro y su padre, el cantante Cristian Castro. Instragram rafaelacastroficial.
Rafaela Castro y su padre, el cantante Cristian Castro. Instragram rafaelacastroficial.

Rafaela Castro, la hija de Cristian Castro y Paola Eraso, en Instragram. rafaelacastroficial.
Rafaela Castro, la hija de Cristian Castro y Paola Eraso, en Instragram. rafaelacastroficial.

Cristian Castro, quien hace unos días ofreció un , dijo a la prensa que se sentía muy orgulloso e su hija Rafaela y de la madre de ésta, y reiteró públicamente su apoyo para que su hija brille.

Rafaela Castro, la hija de Cristian Castro y Paola Eraso, en Instragram. rafaelacastroficial.
Rafaela Castro, la hija de Cristian Castro y Paola Eraso, en Instragram. rafaelacastroficial.

"Ya le estamos sacando su pasarte americano. Sí, ojalá que brille mucho", dijo el cantante de 51 años, quien además es papá de Simone Candy, de 20 años, y de Mikhail Zaratustra, de 18, ambos fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman.

En redes, el shooting de Rafaela ha dado de qué hablar, los cibernautas debaten si la niña se parece a su papá Cristian o a su abuela Verónica, quien siempre ha hecho pública la fascinación que siente por ella, quien tiene ángel y belleza.

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