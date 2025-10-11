La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a la causa del Teletón 2025 durante la transmisión especial del evento, donde compartió un emotivo mensaje de solidaridad.

“Quiero felicitar un año más a Fundación Teletón. Teletón apela a algo muy hermoso del pueblo de México, que es la generosidad. Los invito a que nos unamos una vez más para apoyar a todas las niñas y niños con alguna discapacidad o con algún otro padecimiento. Lo que hace Fundación Teletón es algo muy hermoso: apoyar a los más vulnerables”, expresó la mandataria.

Sheinbaum reiteró su llamado a la unión y empatía:

“Los invito a todas y a todos a que, una vez más, con nuestra generosidad apoyemos a todas las niñas y niños con discapacidad. Muchas felicidades a Fernando Landeros y a todos los que organizan esta gran colecta de todas y todos los mexicanos por el bien de los más vulnerables”.

A lo largo de la emisión, distintas personalidades del espectáculo se han solidarizado con la causa y participado en diversas actividades. Entre ellas destacó Leticia Calderón, quien junto a su hijo Luciano, chef que vive con una condición, participó en una competencia de cocina que conmovió al público.

Además, el programa presentó una edición especial de ¿Quién es la máscara?, previo al estreno oficial de su nueva temporada, que se llevará a cabo este domingo.

