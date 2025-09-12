La edición 28 del Teletón tiene como meta alcanzar 420 millones 770 mil 69 + 1 peso, informó Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Este año, por primera vez se cambió de fecha para el sábado 11 de octubre de 2025; el evento contará con la presencia de artistas programación especial en televisión y redes sociales, así como el clásico conteo anual en vivo, se informó en conferencia.

“El verdadero cambio no está en la queja ni siquiera en la opinión, mucho menos en el análisis, nos encanta analizar las cosas. El cambio está en la decisión, y nosotros, los que somos familia Teletón, y me refiero a todos los que estamos aquí, no hemos seguido esa ruta porque somos diferentes. Mientras muchos se quedan en discursos, Teletón se ha convertido en hecho. Mientras algunos levantan el dedo para juzgar, nosotros levantamos la mano para ayudar”, expresó.

Con los patrocinios del Nacional Monte de Piedad, Farmacias del Ahorro, Banamex, Soriana, DHL, Aeroméxico y Toyota, entre otros, además de la unión de 700 medios de comunicación, se contempla la modernización de distintos Centros de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) en el país y el apoyo de rehabilitación a casi un millón de niños con cáncer, discapacidad y autismo. En caso de llegar a la meta, se comenzará a construir el centro Teletón 27 en uno de los estados.

“Hemos cambiado la vida de casi un millón de niños con cáncer, autismo y discapacidad. (...) Salvar la vida de un niño no es sólo rescatar a un pequeño del dolor, es cambiar el destino de la humanidad, porque cuando un niño vuelve a sonreír, también sonríen sus padres, hermanos y abuelos. Cuando un niño vuelve a sonreír, renacen los sueños de toda su familia”, señaló Landeros.

Galilea Montijo, Arath de la Torre, Claudia Lizaldi, Yordi Rosado, Danielle Dithurbide, Faisy, conductores designados para esta edición, destacaron la importancia de donar y ser madrinas o padrinos.

Los conductores anunciaron el programa del próximo sábado 11 de octubre que tendrá espectáculos en vivo de artistas y cantantes como Aleks Syntek, David Bisbal, María León y Pablo Alborán.