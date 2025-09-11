La edición número 28 del Teletón tiene la meta de 420 millones 770 mil 69 + 1 peso, informó Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Este año, por primera vez, se cambió de fecha para el sábado 11 de octubre de 2025, dicho evento contará con la presencia de distintos famosos, programación especial en televisión y redes sociales, así como el clásico conteo anual completamente en vivo, se informó en conferencia de prensa.

“El verdadero cambio no está en la queja ni siquiera en la opinión, mucho menos en el análisis, nos encanta analizar las cosas. El cambio está en la decisión. Y nosotros, los que somos familia Teletón, y me refiero a todos los que estamos aquí, no hemos seguido esa ruta porque somos diferentes. Mientras muchos se quedan en discursos, Teletón se ha convertido en hecho. Mientras algunos levantan el dedo para juzgar, nosotros levantamos la mano para ayudar”, expresó.

Con los patrocinios de Nacional Monte de Piedad, Farmacias del Ahorro, Banamex, Soriana, DHL, Aeroméxico, Toyota, entre otros, además de la unión de 700 medios de comunicación, se contempla la modernización de distintos Centros de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) en todo el país y el apoyo de rehabilitación a casi un millón de niños con cáncer, discapacidad y autismo. En caso de llegar a la meta, se comenzará a construir el 27 centro Teletón en un estado de la República Mexicana.

“Hemos cambiado la vida de casi un millón de niños con cáncer, autismo y discapacidad. (...) Salvar la vida de un niño no es solamente rescatar a un pequeño del dolor, es cambiar el destino de la humanidad. Porque cuando un niño vuelve a sonreír, también sonríen sus padres, sus hermanos, sus abuelos. Cuando un niño vuelve a sonreír, renacen los sueños de toda su familia”, señaló Landeros.

¿Quiénes conducirán el teletón 2025?

En conferencia de prensa, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Claudia Lizaldi, Yordi Rosado, Danielle Dithurbide, Faisy, conductores designados para esta edición, destacaron la importancia de donar y ser madrinas o padrinos de un niño con discapacidad, con una aportación diaria de 10 pesos.

“Teletón no solo es una inspiración por ver a los niños y a las niñas que se recuperan y que llevan tantísimos años rehabilitándose en alguno de los centros, sino la tranquilidad de que en mi país está el mejor sistema de rehabilitación del mundo y que en cualquier emergencia que cualquiera de mis seres queridos tengan, voy a poder tomar de su mano”, expresaron.

Los conductores también anunciaron el itinerario del próximo sábado 11 de octubre: de 9 de la mañana al 12 del día habrá una edición especial del programa matutino Hoy; a las 12 se transmitirá el programa ¿Cuál es el bueno?, conducido por Facundo, así como el programa Me caigo de risa. Después se transmitirá La Rosa de Guadalupe, ¿Quién es la Máscara? Además de espectáculos en vivo de distintos famosos y cantantes.

Entre los nombres se encuentran: Aleks Syntek, Diego Torres, Carlos Torres, David Bisbal, María León, Pablo Alborán, el 90s Pop Tour, Omar Chaparro, Yahir, entre otros. Además de influencers como Paco de Miguel y Andrés Johnson. Este año, el lema es "Teletón cambia todo: vidas, pronósticos y futuros". Así, se pueden donar a través de Banamex, Soriana y Farmacias del Ahorro, con CODI, códigos QR y en los cochinitos Teletón.

