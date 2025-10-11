Previo al estreno de la nueva temporada del programa ‘¿Quién es la Máscara?’, que se estrenará su séptima temporada el domingo 12 de octubre a 20:30 horas por Las Estrellas, el popular programa ofreció un show especial para la edición 2025 del Teletón, el cual está ocasión pretende reunir 420 millones 770 mil 069 pesos.

El programa conducido por Omar Chaparro tuvo como investigadores a Carlos Rivera, Cynthia Urias, Michelle Rodriguez, Juanpa Zurita, quienes intentaron identificar a tres figuras del espectáculo.

El enfrentamiento de las máscaras se dio con tres personajes ya conocidos, Zorro, Camaleón y Disco Ball, quienes compartieron las pistas adecuadas para que el panel de investigadores y el público descubriera quién está detrás de estos queridos personajes.

La primera actuación corrió por parte de Zorro quien cantó “Si antes te hubiera conocido” de Karol G, seguida de Camaleón que cantó “Ojos marrones” de Lasso y finalmente Disco Ball que interpretó “La tortura” de Shakira.

Los famosos detrás de las máscaras y su apoyo al Teletón

La primera descubierta fue la actriz Verónica Montes con la máscara de Zorro, quien se mostró entusiasmada en haber participado en este programa especial, el segundo lugar recayó en Disco Ball, quien realmente era la conductora y actriz Laura Carmine, quien animó al público a donar al teletón al tener un caso cercano.

El ganador por la votación del público fue quien portaba la máscara de Camaleón, que previo a descubrir quién era tras el disfraz, cantó junto a Carlos Rivera el tema “Alguien”, finalmente se trataba de el presentador ya actor Lambda García, quien al igual que sus predecesores invitó a la donación de esta noble causa.

La séptima temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ se estrenará este domingo con u jurado conocido conformado por Carlos Rivera, Anahi y Juanpa Zurita, al que se integran Ana Brenda Contreras en sustitución de Martha Higareda.

También el programa estará disponible a través de la plataforma de ViX, a la que se puede acceder de forma gratuita, y con suscripción de pago, para evitar anuncios.

