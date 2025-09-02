Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

"I'm back" (Estoy de vuelta). Esa fue la frase con la que dio a conocer su regreso como investigadora del programa "".

A través sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una fotografía en la que aparece el la icónica máscara del show, confirmando así su participación en la séptima temporada.

Más tarde, en sus historias de Instagram, publicó un breve clip donde se observa parte de la sesión fotográfica que hizo para los promocionales: luces, maquillaje y parte de la escenografía para esta nueva entrega.

La exRBD regresa a Televisa tras ser acusada de fraude. Foto: Instagram.
La exRBD regresa a Televisa tras ser acusada de fraude. Foto: Instagram.

Lee también

El anuncio llega meses después de que la exRBD fuera acusada de fraude por Televisa, esto después de que se filtrara una lista con los nombres de los famosos que formarían parte de la edición anterior.

En aquel momento, Anahí negó los señalamientos en su contra y accedió a colaborar con la televisora para dar con los responsables:

“Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios”, afirmó en un comunicado que lanzó en enero pasado.

Pese al ruido mediático, Televisa no sólo respaldó a la artista, sino que descartó cualquier acción legal en su contra. Asimismo, señaló que los que actuaron de manera indebida fueron dos miembros de la producción, quienes ya habías sido separados de sus cargos.

¿Quiénes son los nuevos investigadores?

Pero, el regreso de la protagonista de "Rebelde" no fue la única sorpresa. Con ella, también se reveló a la nueva personalidad que se une al panel de investigadores.

Para la temporada número seis, los encargados de adivinar quién o quiénes están detrás de casa uno de los simpáticos personajes fueron: Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Anahí y Martha Higareda; sin embargo, como esta última se encuentra en la espera de sus mellizos, será Ana Brenda Contreras quien ocupe su lugar.

La llegada de Ana Brenda fue confirmada en las redes sociales de la emisión, donde, además, anunciaron que el inicio de las transmisiones será el próximo 12 de octubre.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza. Foto: AP

Revelan qué miembro de la familia real ‘corrió’ a Meghan y Harry antes de que renunciaran a la realeza

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia