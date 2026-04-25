"Un Show Más: Las Cintas Perdidas" presentó su primer clip oficial ante la CCXP México 2026, con el que marca el inicio de una nueva etapa para Mordecai y Rigby.

El adelanto se proyectó como parte del panel encabezado por el creador J.G. Quintel y el escritor Sean Szeles, quienes subieron al escenario entre gritos que confirmaron el peso generacional de la serie.

La historia del clip coloca a Margarita en el centro: está a punto de participar en un concurso de declamación de poesía, pero la inseguridad comienza a dominarla. La ausencia de Eileen, su apoyo emocional, la desestabiliza. Mordecai intenta sostenerla, mientras una silla vacía con el nombre de su amiga refuerza la tensión previa al evento.

Lee también Fabien Frankel, de “La Casa del Dragón”, elogia a México en la CCXP 2026: “No hay una ciudad mejor en el mundo que esta”

Humor absurdo y caos narrativo

En paralelo, Rigby ejecuta un plan que escala al caos. Decide ir por Eileen sin explicaciones claras, la sube a un auto y la arrastra a una persecución en carretera tras ser detenido por la policía.

El fragmento sintetiza la lógica narrativa de la serie: situaciones cotidianas que derivan en escenarios absurdos. La reacción del público en la sala, con risas y aplausos, confirmó que la historia no pasa de moda.

Durante la conversación, Quintel y Szeles reconocieron que el regreso no fue inmediato ni sencillo. La propuesta de retomar la serie generó cuestionamientos sobre cómo construir una continuación que estuviera a la altura del legado original.

Lee también "Spider-Noir" lanza su tráiler en CCXP México 2026 con una versión oscura del universo de Spider-Man

Además, realizaron el doblaje en vivo de algunas escenas para entretener al público, quienes recibieron un dedo de hule espuma de Fantasma, regalado durante el evento. J.G. Quintel también enseñó al público cómo se dibujan los personajes.

“Especialmente en animación 2D, tienes que trazar líneas, tener un cuaderno de bocetos y llevarlo contigo a todas partes. Dibujar todo el tiempo: lo que ves, personas, animales. Ir al zoológico, al parque, al centro comercial, lo que sea, pero dibujar lo más posible. Y si específicamente quieres hacer caricaturas, dibujar constantemente hace que llegue un punto en el que ya no necesitas ver algo para dibujarlo: puedes imaginarlo y hacerlo directamente, además de hacerlo más rápido”, dijo al público.

"Un Show Más: Las Cintas Perdidas" se estrenará el 11 de mayo de 2026 en Latinoamérica a través de HBO Max, con un episodio especial de media hora.

Lee también Cartas de Pokémon y autógrafos alcanzan hasta 300 mil pesos en la CCXP México