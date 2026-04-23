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Fiscales de Los Ángeles informaron que en el teléfono del , acusado formalmente por el asesinato de la joven de 14 años Celeste Rivas Hernández, se encontró una “cantidad significativa de pornografía infantil”.

De acuerdo con portales como TMZ, el hallazgo forma parte de la por el caso, que incluyó la revisión del teléfono y la cuenta de iCloud del cantante de 21 años. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el contenido ni precisaron si el material estaba relacionado con la víctima.

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El equipo legal del artista, encabezado por la abogada Blair Berk, señaló ante el juez que la fiscalía aún no ha entregado la totalidad de la evidencia. En respuesta, la fiscal del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, explicó que se llevaron a cabo tres procesos ante gran jurado y que las transcripciones estarán disponibles más adelante debido al volumen de información y la naturaleza del material.

Los fiscales indicaron que estarán listos para la audiencia preliminar programada para la próxima semana y que buscan llevar el caso a juicio en un plazo de 60 días.

D4vd está vinculado a una investigación por posible homicidio. Foto: Instagram.
D4vd está vinculado a una investigación por posible homicidio. Foto: Instagram.

¿De qué está acusado D4vd?

D4vd fue arrestado por la policía de Los Ángeles la semana pasada y acusado formalmente el lunes de asesinato en primer grado. También enfrenta cargos por abuso sexual continuo contra una menor de 14 años y por la mutilación de un cadáver.

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Según la fiscalía, el rapero habría asesinado a la adolescente con un objeto punzocortante. El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron múltiples heridas.

Las autoridades sostienen además que Burke, nombre real del artista, mantenía una relación con la menor cuando ella tenía 13 años. De acuerdo con esta versión, tras ser amenazado con ser denunciado, la citó en su domicilio en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025, donde presuntamente ocurrió el crimen.

Posteriormente, habría ocultado los restos en la cajuela de un vehículo registrado a su nombre durante varios meses, hasta que fueron localizados en septiembre.

David Anthony Burke se ha declarado no culpable y su defensa sostiene que las pruebas demostrarán que “no fue la causa de su muerte”. Además, el cantante ejerció su derecho a que un juez determine, en un plazo de 10 días, si existe evidencia suficiente para llevar el caso a juicio.

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