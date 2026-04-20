D4vd fue acusado formalmente por la muerte de Celeste Rivas, la joven de 15 años fue encontrada en el maletero de un Tesla, propiedad del rapero.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este lunes por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

De acuerdo con información publicada por TMz, el intérprete de "Romantic Homicide" enfrenta cargos graves de homicidio en primer grado con circunstancias especiales, mutilación de un cadáver y actos indecentes con una menor de edad.

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El caso se remonta a septiembre del 2025, cuando el cuerpo sin vida de Rivas fue descubierto en un coche registrado a nombre de David Anthony Burke, nombre real del cantante.

Los primeros reportes revelaron que los restos de la joven se encontraban en avanzado estado de descomposición y en bolsas negras de basura, por lo que su identificación fue bastante complicada.

Según las investigaciones, D4vd le habría arrebatado la vida a la chica en abril del 2025, por lo que el cuerpo permaneció más de cinco meses al interior del automóvil.

Además, es señalado de sostener repetidos encuentros sexuales con la menor, por lo que su situación legal se ha complicado aún más.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha en la que podría iniciar el juicio en contra del artista, sin embargo permanece bajo custodia policial y sin derecho a libertad bajo fianza.

De ser encontrado culpable el cantante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o bien, la pena de muerte.

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